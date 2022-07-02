作為女性，我們應該為自己感到驕傲和愛惜自己。上天給女性一副漂亮而有著偉大力量的身體，所以我們更應該抱著開放而正面去瞭解自己的身體尤其是神秘感十足的私密處。



女性私密處的健康，足以影響一名女性的身心。對於私密處，很多女生認為是禁忌話題，認識自己的身體多一些其實對女生有益而無害。

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在與伴侶進行親密行為是，很多女生都有經歷過「私密處放屁」這個尷尬時刻，究竟為什麼私密處會發出「呠」一聲，聲響就和放屁一般呢？一名婦科醫生博主給出了解說。

#陰道放屁，是什麼？

陰道其實是一個長管形狀結構，其前後壁並沒有完全貼合，而陰道外的陰唇也不是時時刻刻閉合。這種情況導致氣體流入，在日積月累來到了性愛期間，因性愛的刺激感使得陰道小血管充血，陰道貼合不緊密，氣體就會在性愛期間順著釋放出來。

#陰道什麼情況下會「入風」

很多可能都會導致陰道以及陰唇敞開，同時進風。像是運動時、跳舞時又或是性愛時，都是氣體乘機而入的時候。

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#一般出現陰道放屁的女性

經常出現陰道放屁症狀的女性，一半多為生過寶寶的女生。生孩子的過程導致陰道鬆弛，盤底肌鬆弛所導致。另外一種情況是腸氣跑入陰道，導致陰道放屁，但這種情況比較罕見。

#改善方式

陰道放屁，其實是可以透過訓練盤底肌去改善的。訓練盆底肌，可以在網上購買陰道瑜伽球，根據產品提供的相應步驟去使用並鍛煉。

女性不該為自己的私密處健康小常識感到尷尬，更要記得定時完成婦科檢查！

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