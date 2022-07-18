潮吹液體就是尿？女性射精不等於潮吹？學者研究為你解開潮吹之謎

許多人都認為只有男性會射精，不過女性其實也可以像男人一樣「射精」，也是我們俗稱的潮吹。只不過女性潮吹的表現形式，和男性的射精方式不太相同，卻在成份上有相似之處，而女人在高潮時噴出的液體究竟是尿液、陰道的潤滑液，還是尿道排放的別種液體？本文將為你介紹，高潮後可能會噴發的液體，傳說中女性潮吹的神秘之處！

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



潮吹研究：潮吹液體來自膀胱

在一份小型研究中，受試者在高潮刺激前，都先被要求先排尿，並以超音波來確定膀胱已經清空，接著讓女性接受性刺激到達高潮，學者發現，在他們高潮的前一刻，膀胱竟然又重新填滿了液體；而在高潮後，超音波顯示膀胱的液體又再度淨空，這讓學者幾乎肯定潮吹的液體是來自膀胱。

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潮吹液體有 2 種

接下來學者開始分析這些潮吹液體的成分，發現其中兩位受試者潮吹時排出的液體，與高潮前排出的尿液成分相同；然而，另外五位女性的潮吹液體則被發現有少量的前列腺特異抗原（Prostate-specific antigen, PSA），這種物質通常是由男性在射精時，由攝護腺（前列腺）分泌的人體酵素，能幫助精子游向子宮。婦產科醫師薩拉瑪（Samuel Salama）解釋，女性分泌的 PSA 主要來自於有斯基恩氏腺（Skene’s glands），也就是跟 G 點高度相關，有女性前列腺之稱的腺體。

女性射精為乳白色液體

美國紐瓦克羅格斯大學（Rutgers University in Newark, New Jersey）的神經生理學家貝弗利惠普爾（Beverly Whipple）則表示，嚴格來說，女性射精是指性高潮時產生的乳白色液體，而不是指潮吹時湧出的透明液體。其他學者也認為，潮吹噴出的液體有兩種，主要成分與尿液無異，因此呈現透明無色狀，其中，上述女性射精產生的乳白色液體則在和尿液稀釋後，才一起排出。

每位女人都有潮吹的潛力

一項研究顯示，約有 10~54% 的女性在性高潮時會有液體排出。實際上，如果伴侶「知道自己在做什麼」，那麼每位女人都有機會潮吹。

而這也讓話題進入了「神話般的」G點。為什麼男人對女性的G點如此著迷，卻也難以捉摸？

一般認為刺激女性的G點能夠帶給她們強烈的快感及高潮，但科學家對G點的存在與否，以及G點的位置依然爭論不休。然而，刺激G點絕對不是使女人性高潮的唯一方式。

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邁向高潮、潮吹的新G點 – CUV複合體

性學家艾曼紐捷安尼（Emmanuele Jannini）和其同事認為所謂的 CUV（clito-urethro-vaginal complex）也就是陰蒂、尿道、陰道複合體，可能是超越G點的新戰場，該區域包括陰道前壁、尿道、女性前列腺、周圍的肌肉和組織，當然也包括了陰蒂的一部份。

高潮、潮吹的障礙

每個女性的身體都不盡相同，很可能本來就無法潮吹，而有些女性甚至可能有性高潮障礙，尤其患有陰道疾病的女性，性交容易讓她們感到疼痛或不舒服，那麼想要達到潮吹的機會可能就微乎其微，性高潮障礙的原因可能有以下幾種：

陰道痙攣症(Vaginismus)：陰道肌肉緊繃。

外陰疼痛(Vulvodynia)：慢性外陰疼痛，無原因。

外陰前庭症(Vulvar vestibulitis)：嘗試插入入陰道時劇烈疼痛，無論是性交還是棉條。

間質性膀胱炎(Interstitial cystitis)：由骨盆底功能障礙引起的膀胱疼痛。

子宮內膜異位(Endometriosis)：當子宮以外的地方發出現子宮內膜組織。

骨盆底功能障礙(Pelvic floor dysfunction)：無法控制骨盆底肌肉。



如果你或伴侶陷入這種情況，請不要氣餒，身體上還有許多其他值得探索的地方。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：濕濕有兩種、潮吹也有！研究帶你解開潮吹之謎】