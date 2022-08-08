試當真「校花校草2022」30強名單出爐　網評質素超高：可就地出道

由游學修、許賢、蘇致豪創辦的YouTube頻道「試當真」早在2020年開台，至今的訂閱人數已超過40多萬。「試當真」一向以出位話題接近年青人，繼開賣「NFT系列」之後，他們亦籌辦過連續20場的舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》。然而，「試當真」的話題作不絕，近期他們開展了一個「真正民選」的公投項目「校花校草2022」，也成為了網絡的一大熱話！



（「試當真」網頁截圖）

（「試當真」網頁截圖）

據悉，「校花校草2022」選舉於5日12:0至7日23:59，以「NTR」票選出30強，8日12:00並會進入下一階段，接受全民IG票選出20強。而在13日23:59 將會截止投票，屆時除了20強名單出爐之外，也隨即展開一連9星期的投票活動，並會在每周進行淘汰，直至最後選出校花校草！

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（「試當真」網頁截圖）

今日（8日）「校花校草2022」的30強名單亦正式出爐，名單如下：

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在芸芸30強的「校花校草」名單之中，6 號年僅20歲Katherine就好順利吸引了「試當真」女神陳苡臻（Jessica）以及陳穎欣（Yanny）目光。現年20歲的Katherine今年就讀香港浸會大學國際學院文化研究，她對傳媒接受訪問時表示很想成為一個歌星。其可愛率直的性格，就連網民都大讚夠魅力，直頭可以「就地出道」！

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雖然人類是「萬物之靈」，但地球上的其他動物一樣都很有靈性、很有想法！牠們除了會選擇自己喜歡的伴侶、合適的居所之外，還會非常著緊喜歡的食物！經常接觸到的貓咪和狗狗固之然是「為食之王」，但沒想到一些「冷血」的甲殼動物原來都可以為了吃而變得可愛？

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