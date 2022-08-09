「港女」都有「性價比」？網民列出6大指控惹共鳴

「港女」一詞，當然是香港獨有，而在好早時期，「港女」已經變成潮語，更被引進到「香港網路大典」。雖然照字面意思是指香港的一般女性，但來到網絡世界，「港女」的含義以及用法有截然不同！概括而言，就是指擁有一些不良特質的「香港女性」，例如如自戀、自命不凡、拜金、崇外、漠視他人權利等。



（《德魯納酒店》劇照）

近日有網民在連登討論區內帖文，除了指香港女性不乏「港女」之外，更以6 大指控指出「港女」的「性價比」全球最低。其實網民以「性價比」來形容女性不太恰當，還有點侮辱女性之嫌，不他所列出的「6大指控」卻得到不少網民認同！

+ 1

👉日YouTuber讚香港人3大優點完勝日本人 讓座超感動、最欣賞是...

（連登網頁截圖）

（連登網頁截圖）

對於該名網民的指控，有不少網民都表示認同。認為「港女」特質不要得，也有的覺得敬而遠之，單身可能更好。但如果你是女性，又想知道自己有沒有「港女」特質，都可以嘗試一下「港女計分表」來評一評分！

「港女計分表」：

+ 20

評分準則是「中3個以內 - 正常女生」、「中3-5 個 - 回頭是岸」，如「中5個以上 - 無藥可救」。不過小編認為，始終「港女」都是屬於小眾，不能「一竹篙打一船人」。情況輕微就請不要放棄治療！

同場加映： 日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因

日本近年人口老化、少子化情況越來越嚴重，而且每100個人就有1人患有無精子症，令日本對捐精的需求高企。有日媒訪問精子銀行時就發現，原來中國人的精子大受日本女生歡迎！日本大熱網購精液 捐精者獎戲飛 中國人精子最受歡迎有原因👈 👈 👈