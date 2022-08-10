【JUPAS 2022 / JUPAS放榜】JUPAS於8月10日放榜，獲得第一輪Offer的考生需在8月11日下午5時前交錢留位，否則會被視為放棄入學。JUPAS結果未如理想的考生又可以怎做呢？



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【1】JUPAS放榜日流程

JUPAS已於2022年8月10日（星期三）早上9時公佈正式遴選結果，考生可透過以下方法查閱。

【1】大學聯招辦法（JUPAS）網站

【2】9所JUPAS參與院校的網站

【3】大學聯招處24小時互動語音系統（電話：2334 2330）

獲得正式遴選取錄資格的申請人，只會從其20個課程選擇名單之中，得到其中1個課程的取錄資格，包括但不限於教資會資助的八大院校課程、都大自資課程以及SSSDP「資助計劃」課程。

正式遴選結果取錄的課程，是申請人於同一學年內最優先及符合收生條件的課程，並且是其名單中排列最高的取錄資格。不論接納或放棄取錄，申請人於同一學年將不會再被取錄入讀任何JUPAS可選報的課程。

正式遴選結果未獲取錄，亦未曾報讀大專課程的同學



香港各大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，更有可能即場面試並錄取，建議考生直接前往心儀學校。疫情期間院校的收生方式或有變動，報名及面試可能會改為網上形式，考生應隨時留意院校的最新安排。

【2】報讀副學士或高級文憑 - 即場申請

【2a】香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)

即場招生日：2022年8月10日至11日（只限本地申請人）

時間：9am至6pm

地址：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

【2b】香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院

網上報名系統8月8日至11日暫停服務，並於8月12日重啟。

即場招生日：2022年8月10日至11日

時間：8:30am至6pm

地址：銅鑼灣禮頓道66號 港大保良何鴻燊社區書院18樓

所需文件：已填妥報名表、香港身份證或護照副本、相關學歷證明副本

【2c】香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)

即場招生日：2022年8月10日至11日

時間：9am至5pm

地址：尖沙咀加連威老道98號 東海商業中心地庫1樓（港鐵紅磡站D1出口）

***社會工作高級文憑候補學額將於2022年8月10日（9am至5pm）及8月11日（9am至4pm）開放申請，只限親身到東海教學中心報名及面試。

【2d】香港伍倫貢學院 UOWCHK（前稱香港城巿大學專上學院CCCU）

即場招生日：2022年8月10日至11日

時間：9am至6pm

地址：九龍城沙浦道83號

【2e】香港理工大學香港專上學院 (HKCC)

即場報名日：8月10至11日

時間：9:30am至5pm

地址：紅磡紅樂道8號 香港理工大學紅磡灣校園

***4pm前網上遞交申請即日有結果

【2f】香港都會大學李嘉誠專業進修學院

即場招生日：8月8日至31日

時間：星期一至五，9am至6pm

地點：葵涌九龍貿易中心第2座11樓（港鐵葵興站E出口）

***只許申請人到場，並須符合第三階段出入都大校園之疫苗接種要求

【2g】嶺南大學持續進修學院

即場招生日：8月10日至11日

時間：9am至5pm

地點：屯門青山公路嶺南段8號 嶺南大學劉仲謙樓

***進入嶺大校園時，必須符合疫苗通行證要求、使用安心出行及量體溫

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【3】報讀自資課程資訊 - 網上申請

由於疫情關係，部分大專院校都增設網上申請，同學毋須親身報名，盡量減少社交接觸之外也省去交通時間。

熱門自資課程院校及本地生報名費用（每份）：



香港樹仁大學 (HKSYU)$200香港恒生大學 (HSUHK)$100

香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)$150香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院$150香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)$200

香港伍倫貢學院 UOWCHK（前稱香港城巿大學專上學院 CCCU） $150香港浸會大學電影學院（創意電影製作高級文憑） $300香港浸會大學國際學院 (BUCIE)$150香港浸會大學持續教育學院 (BUSCE)$150香港理工大學香港專上學院 (HKCC)$200香港都會大學李嘉誠專業進修學院$300 (7月1 - 31日豁免報名費)嶺南大學持續進修學院$150 (輸入指定代碼可豁免)

【4】JUPAS放榜必備10樣Item

考生查閱JUPAS成績後，自資院校或者其他專上學院或會提供面試予合適學生。出發前往面試前要做好準備，先將以下10樣東西放進背囊，即使機會突然來臨也不會慌張！

▼▼▼▼點擊看JUPAS放榜必備Item▼▼▼▼

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【5】放榜日裝束

如果你報讀的科目要即場面試的話，《開罐Opener》建議同學避免穿著太Casual，如背心、熱褲、不及膝的短褲短裙等，選擇整潔的上衣配長褲/及膝半截裙/長裙就萬無一失。就算突然要到院校面試，也可以保持儀容整齊，攞個好印象。

▼▼▼▼點擊看保持儀容必備Item▼▼▼▼

【6】JUPAS放榜後重點日子

JUPAS放榜後是不是覺得可以鬆懈呢？其實還有很多事項需要大家注意！

日期 程序



7月20日 文憑試放榜

7月21-23日 大學聯招（JUPAS）申請人可於個別指定時段內修改課程選擇

8月10日 9am 公佈JUPAS正式遴選結果（Main Round Offer）

8月11日 5pm 獲正式遴選結果同學交留位費最後限期

8月17日 考評局公佈DSE成績覆核結果

8月18日 9am至6pm 取得覆核成績的申請人，可遞交重新考慮入學申請

8月25日 9am 公佈覆核後入學申請的遴選結果

8月25日 5pm 覆核後入學申請獲Offer同學交留位費最後限期

8月29日 9am 公佈補選結果（Clearing Round）

8月29日 5pm 補選獲Offer同學交留位費最後限期



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DSE 7月20日放榜，同學們要根據自己成績去排大學聯招（JUPAS）選擇。不少同學選科時都心大心細，除了個人興趣之外，也會考慮一下出路及「錢途」。根據大學教育資助委員會（UGC）的2021年公佈的數據，以香港8大的學士學位畢業生平均年薪，計算出每個科目的月薪，讓各位考生做個參考。

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