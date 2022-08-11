結業潮｜疫情重創經濟！網民搜尋「結業名單」驚覺：原來咁大鑊

在今年年初，香港再受第5波疫情爆發，令本來已經衰弱的本港經濟再度急轉直下，情況導致不少飲食以、娛樂、以及服務業界大受打擊，齊齊掀起了「結業潮」！而在過往就已經有戲院、連鎖店不敵疫情而忍痛結束營業。而近日就有連登網民發出帖文，經過「Google」搜尋器找到「結業名單」，驚覺事態已經變得相當嚴重！



而今日（11日），資深傳媒人汪曼玲也在微博分享多張與韜韜（梁文韜）等人的合照，在帖文內慨嘆百年老店蓮香樓難敵疫情結業的同時，也透露了灣仔大榮華都有計劃於本月28日日停止營運。

汪曼玲微博透露灣仔大榮華計劃8月28日結業。（微博照片）

昨日（10日），連登網民就發出帖文，指出多間連鎖店品牌「攬炒」情況嚴重，並列出了受影響集體名單：👇👇👇

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疫情以來經濟一直衰退，其實上述的情況只是冰山一角。除了連鎖集團包括健身中心、食肆及大型外資百貨公司等相繼結業之外，也有不少小店大受影響。對內對外也好，如果仍然通關無期，又如果再次頒布嚴苛的社交距離措施，香港也只會淪為死城！

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