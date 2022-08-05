容海恩登報脫離爺媳關係網民笑冇用　大律師：要咁做先有法律效力

日前（3日），本港保安局發出嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人於海外籌組的「香港議會」團體，並指上述3人涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為新民黨立法會議員容海恩的老爺（家翁）。而在3日當日，容海恩已在社交平台貼文，力撐執法機關「封鋪拉人」！



當全世界都估算容海恩有後續動作之際，在今日（5日）於報章上刊登了脫離「爺媳關係」（翁媳關係）的聲明，事件旋即引起外界熱議。

在聲明之中，容海恩署名以「國之大義 脫離爺媳關係」為題，內容為：「本人容海恩，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

（容海恩Facebook圖片）

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雖然容海恩閃電式割蓆，但就有網民表示「登報冇法律效力」，繼而嘲笑容海恩多此一舉、浪費金錢。執業大律師陸偉雄向《香港01》表示，在報章刊登聲明其實不具法律約束力，但當作個人表述，如要真正「脫離關係」，還要觀察登報人以及相關人物往後的生活狀況。執業大律師陸偉雄稱：「登報的目的只是說明個人意願，希望跟相關人物脫離關係，而往後該人物的任何事都與登報人無關。而報章刊登的聲明可以成為有力的證據，證明你有強烈欲望及意向和他人脫離關係，不過聲明本身則不具法律約效力。」

執業大律師陸偉雄資（資料圖片）

執業大律師陸偉雄補充，如果要在有法律效力框架下與某人「脫離關係」，欲脫離者需要親自到法庭申請及作出聲明，並簽署具法律約束力的協定。

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今日（5日），容海恩更在報章上刊發聲明，宣布與袁弓夷脫離爺媳關係，並已得到老公袁彌昌理解。在聲明內，容海恩以「國之大義」為題宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」（翁媳關係）。內文為：「本人容海恩，作為留著偉大祖國之血嘅中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

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