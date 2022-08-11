蓮香樓｜傳統茶樓買少見少！網民列8大共鳴位「推車仔」唔係第一

香港蓮香飲食集團日前（9日）於Facebook社交平台宣告結業消息，旗下的蓮香樓、蓮香棧已經在星期一（8日）正式停止營業，只剩上環蓮香居繼續營業。眾所周知，蓮香樓是香港歷史最為悠久的茶樓之一，2020年曾一度結業，後來獲得東主顏氏家族再次接手經營。然而，始終都不敵疫情衝擊而再次忍痛結束！



（wy1006 IG 圖片）

「水滾茶靚」，老一輩的至愛離不開「飲啖茶食個包」！但無奈近年香港茶樓的經營方式不斷破舊立新，加上傳統茶樓掀起結業潮，令到只能在「舊式茶樓」體驗的特色買少見少，隨口能夠說出的就是「點心車」更已經式微，再沒有「姐姐」邊推邊叫「蝦餃、燒賣」，也沒有圍著挑選點心的日子！然而，「傳統茶樓」特色位又豈止那麼少，近日就有網民列出 8 大共鳴位，當中又有幾多你有印象？

蓮香樓舊貌。（張浩維攝）

昔日茶樓 8 大共鳴位：👇👇👇

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有不少網民都感嘆，很懷念從前香港的時光，茶樓就是其中最能代表香港情懷的一種傳統。一些傳統經營手法亦最能夠勾起港人回憶。然而，近年經濟不景，令本來經營艱難的茶樓再受衝擊，眼看這些「集體回憶」逐點流失少不免都會令人感到唏噓！

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「港女」一詞，當然是香港獨有，而在好早時期，「港女」已經變成潮語，更被引進到「香港網路大典」。雖然照字面意思是指香港的一般女性，但來到網絡世界，「港女」的含義以及用法有截然不同！概括而言，就是指擁有一些不良特質的「香港女性」，例如如自戀、自命不凡、拜金、崇外、漠視他人權利等。

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