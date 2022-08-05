政府推「星期五便服日」高官品味逐個捉　網民：都係葉劉完勝！

政府在官方新聞網頁發出通告，由本星期五起（5日），將會推行名為「星期五便服日」的活動，屆時所有政府僱員都可逢星期五穿著運動服裝或便服上班，意義是希望藉此鼓勵一眾官員，由他們帶動在公餘時間多參與康體活動。



（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，當局鼓勵政府僱員在公餘時間多做運動，保持身心健康，適逢今年的「全民運動日」將於星期日舉行，政府由本星期起實施「星期五便服日」，希望大家培養恒常運動的習慣。公務員事務局今日就「星期五便服日」向各政策局及部門發出電郵。「星期五便服日」並不適用於因職務需要而須穿著制服或工作服的人員，或因出席重要場合而須穿著正裝的人員。

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不過對一向以「行政」Look上陣的官員而言，要一時間換上輕鬆的便服示人，就似乎被考起。而在過往，都有不少官員以及政界人物嘗試新的穿搭而「出事」。憑著這些穿搭，大概都會知道他們的個人品味，希望「星期五便服日」不會變成「一周時裝災難」！

政界人物穿搭一覽：

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今日（5日），容海恩更在報章上刊發聲明，宣布與袁弓夷脫離爺媳關係，並已得到老公袁彌昌理解。在聲明內，容海恩以「國之大義」為題宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」（翁媳關係）。內文為：「本人容海恩，作為留著偉大祖國之血嘅中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」

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