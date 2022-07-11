中大老鬼嘆00後大學生未畢業先驚乞食　3個向錢看功利行為最心寒

一年一度DSE又放榜，考生是時候要準備好大學選科，有已畢業老鬼在網上分享，指他畢業不足20年世界已天翻地覆，同學只顧入神科、向錢看，跟樓主一輩讀書時的心態完全不同。



2022年DSE即將在7月20日放榜 / 資料圖片

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2022年DSE即將在7月20日放榜，一名千禧年後入學的中大畢業生自稱「算係老鬼」，見到近年同學對選科及出路的想法開始出現變化，令他感到不是太舒服，忍不住在CUHK Secrets發表意見。

近年大學生對選科及出路的想法開始出現變化 / 《IT狗》

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【1】同學好鍾意講「出路」

樓主表示出路當然重要，但以前大家都不會太著重：「中學同學仔揀科都係興趣行先，有咩等讀完書先算，大學都未入就驚出路，要驚到幾時？有啲理科生會考8A照入物理系，文科生高考4A照揀文化系，唔會完全唔擔心出路，但現實中又有幾多人係做返同讀書有關嘅工？」

【2】同學好鍾意講「神科」

神科是不少人夢寐以求的目標，不過樓主身邊同齡人當年都沒有這個概念，「入唔到神科都唔代表啲咩，可能我個年代仲係好天真瀾漫，當年冇咩人會比較邊科收生勁、邊科畢業賺到最多錢。當年聽過有人入咗所謂神科，發覺唔適合又轉去所謂頹科，今日仲有冇呢支歌仔唱？」

樓主表示，現在想教書的人很多都是為人工 / 《教束》

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【3】同學好鍾意講「人工」

樓主身邊都不乏住屋邨的同學，不過大家都不會因為基層出身而返高薪的工作脫貧，「而家好多學生家境算唔錯，父母唔等住佢哋養，唔知係咪同輩壓力覺得起薪唔夠高就冇面，成日比較唔同行業嘅月薪。我嗰陣做教師人工都好高，但唔會成村人爭住去讀，而家想教書嘅有幾多唔係為人工？」

雖然不能事事都用錢來衡量，但很多網民都表示不認同：「以前招牌砸死3個人，都冇1個係大學生啦，攞住張沙紙梗係馨香，而家周街都係喎」、「收成期老鬼原來係咁諗嘢...」、「兜已揸，其實理想係讀再揸兜啲嘅科，但香港根本冇大學開」。大家又是否認同樓主的批評呢？

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又到了畢業季，大學畢業生開始搵工，另一方面，考完DSE的同學，亦要開始為一個月後的放榜及選JUPAS做準備。有中大學生發另類「勸世文」，分析包括藥劑、法律等過去6大神科，現在已經無前途。

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