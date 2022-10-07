真正「真人版娜美」神還原不科學身材　原來演過《美少女戰士》？

曾經在廣告中扮演《海賊王》真人版「娜美」的泉里香，是日本演員與時尚雜誌模特兒，擁有姣好的身材與出色的容貌。她在13歲的時候被星探發掘，2003年加入家鄉京都當地的藝能事務所，並且成為少女雜誌《melon》的專屬模特兒，展開她的演藝工作。接下來就為大家詳細介紹，的經歷以及重要戲劇作品吧！



《美少女戰士》真人版的Sailor Mercury

泉里香是1988年10月11日出生於京都，曾經取過「濱千咲」、「泉梨華」、「泉里果」這幾個藝名，她也以歌手身分出道，發行單曲「恋するソルジャー/彼女はいじわる」，才貌兼備的泉里香還是明治大學文學部英美文學系畢業的高材生。

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漫畫家武內直子的暢銷代表作《美少女戰士》（美少女戦士セーラームーン）在2003年推出真人實寫版，電視台舉行為期一週的甄選會，共有1152人來報名，工作人員從早到晚都在研究與討論，最後終於選出五位美少女戰士的演員。雖然真人化之後的劇情，看了難免感到突兀與尷尬，不過選角的顏值確實很高！

當時還叫做濱千咲的泉里香飾演「水野亞美／Sailor Mercury」這個角色，她的演技自然又內斂，尤其內心戲的表現更是精彩！劇中的亞美遭到敵方控制而變成壞人，那個轉折和變化詮釋得很棒，使觀眾感受到她演出反派角色的天份，因為光是眼神就令人不寒而慄。

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泉里香跟另外四位美少女戰士演員（北川景子、小松彩夏、澤井美優、安座間美優）因戲結緣，大家戲外也變成很好的朋友，直到現在五人還是常常聚會（戦士会），每當有成員生日的時候，她們一定會一起慶生，這樣的好交情令人羨慕。

以泉里香的名義開始活躍

演完《美少女戰士》之後，泉里香其實默默消失了一段時間，或許是想要專注於學業，只能先把工作暫停，後來她在2007年考上明治大學。隔年，她自己將照片寄到新的事務所，被錄取之後，便以泉里香的藝名重新出道，再度展開她的藝能活動，也當上《Ray》雜誌的專屬模特兒。

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20歲的泉里香因為拍攝「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」（日清どん兵衛きつねうどん）的廣告而獲得矚目，她扮演的和服美人令觀眾看到目瞪口呆。之後，她陸續演出《庶務二課2013 》（ショムニ2013）、《幪面超人鎧武》（仮面ライダーガイム）、《職業婦女向前衝》（カンナさーん！）、《海月姬》、《神探夏洛克小姐》（ミス・シャーロック）、《文學處女》（文学処女）、《滅醜聞天后》（スキャンダル専門弁護士QUEEN）等等日劇，即使只能扮演配角，仍然努力想讓觀眾記住她的模樣。

泉里香一直受到廣告商青睞，其中最具有代表性的作品，就是替indeed拍攝的真人版《海賊王》（ONE PIECE）求職廣告，她變身為艷麗的奈美，那不科學的傲人身材頓時成為觀眾矚目的焦點。

初主演日劇《高嶺之花》

2021年4月，泉里香終於獲得主演的機會，在《高嶺之花》（高嶺のハナさん）裡面飾演精明幹練卻對戀愛一竅不通的上班族「高嶺華」。她喜歡上比自己年輕的公司晚輩弱木強（小越勇輝 飾），對方也對她抱持著好感，不過兩人都沒辦法好好傳達心意，像小學生一樣的互動方式，於是誤會與誤解不斷發生，變成互相暗戀的辦公室喜劇。

在2022年春季檔，泉里香同時演出NHK的《正直不動產》以及WOWOW的《眼之壁》（眼の壁），在兩部作品裡面皆有亮眼表現。泉里香在《正直不動產》飾演單戀帥氣房仲永瀨財地（山下智久 飾）的銀行房貸部門人員「榎本美波」，對男主角展開求愛攻勢。另外，她在《眼之壁》則化身為風塵味十足的酒店公關「上崎繪津子」，是一位讓人猜不透心思的神祕美女。

期待泉里香的演員之路越走越寬廣

14歲就出道的泉里香，從青澀稚嫩的美少女戰士，逐漸蛻變為成熟性感的小女人，儘管在演戲方面，屬於大器晚成型的演員，不過她一路以來都沒有放棄，也很清楚知道自己想要的是什麼，泉里香的魅力值得大家去慢慢發掘與細細品味！

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