《ONE PIECE海賊王》真人版選角曝光！網民熱議：童年又要崩壞了

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-01 08:00

日本人氣漫畫《海賊王（ONE PIECE）》瘋迷全球，至今仍是許多人最喜愛的作品，除了結局備受網友期待，去年（2020年）宣布籌備的真人版影集也掀起不小討論。近日國外論壇上出現一份疑似選角名單，引發網友熱議與瘋傳。

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這份文件在「Reddit」論壇上被廣泛討論，從文件內容可以看到，除了一些製作內容資訊，最重要的主要演員名單也都曝光。文件中提到，主角草帽海賊團船長路飛將由演出《陰屍路（The Walking Dead）》的馬克斯查爾斯（Max Charles）擔任，三刀流劍士卓洛則由演出《悍戰太平洋2：起義時空（Pacific Rim: Uprising）》的美籍日裔演員新田真劍佑飾演。

此外，實際身分為杰爾馬王族的山治由法國演員艾力克斯朗格（Alex Lange）飾演，狙擊手烏索普的選角則是馬庫斯斯克里布納（Marcus Scribner），至於許多人最為關注的人氣女角娜美（奈美），由年僅19歲的女演員泰勒理查德森（Taylor Richardson）飾演。

有關這份名單，目前消息並沒有被官方證實，不過日前製作人就曾表示《海賊王》真人版原定於2020年8月開拍，但因為受到新冠肺炎疫情的影響，最終只好延期，與文件中透露出會在2021年春天南非開普頓開拍的消息不謀而合，增添幾分真實性。對於這份尚未被官方證實的卡士，網友評價相當兩極，留言「路飛的演員不行」、「可以接受，但我不太喜歡」、「好出戲」、「很多人的童年又要崩壞了」。

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