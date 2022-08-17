集體回憶｜裙褂老字號「冠南華」招牌強拆　5大特色霓虹打卡要快!

六、七十年代的香港非常繁盛，由其入夜的生活更加多姿多彩，除了高級夜總會林立，食店都愛深宵經營應付香港人需要。當時只有旺區才看到的「霓虹」燈箱一到晚上便會變得五光十色！但隨著市區不斷發展，「霓虹」燈箱反而成為舊區指標。相信繼「冠南華」之後，陸續都會有不少傳統特色招牌被消失！盤點「香港 5 大特色霓虹燈」，大家都要捉緊「打卡」最後機會！



日前（16日），屋宇署便向油麻地專門經營中式裙褂的老字號「冠南華」發出最後通牒，因指他們的大型招牌不符合相關招牌條例，所以要在（16日）晚「關燈」，其後「冠南華」店方也在社交媒體發出公告，於夜晚11時進行關燈儀式，彈指之間又再見證一個時代的終結！

擁有200年歷史的「冠南華」於廣州創立，並於1920年正式進駐香港。透過時日洗禮，「冠南華」已烴家喻戶曉的中式婚禮服飾老字號，其於牆身掛出的霓虹招牌更是不少遊客的「影相位」！然而，屋宇署早於去年10月26日卻已根據《建築物條例》的第24條向「冠南華」招牌擁有人發出清拆令，事件拉鋸大半年，當局終於要向店舖「冠南華」發出最後通牒。「冠南華」需要清拆的招牌位於平安大樓面向甘肅街1字樓至3字樓外牆，招牌字眼包括「冠南華」及「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」。據悉，店方亦曾聯絡「M+博物館」洽商收留招牌，但最終不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，有機會會被置到堆填區。

其實「冠南華」的霓虹燈招牌曾被不少外國旅遊網站譽為「香港五大特色霓虹燈之一」，亦獲香港旅發局推介。冠南華店舖上有兩個霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字。字眼包括「冠南華」及「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」。負責人林小姐指較大的一個已屹立超過40年，「陪住我大，舖頭一開就已經有。」另一個較小的招牌則於80至90年代建成，相當有歷史價值。

盤點香港 5 大特色霓虹街景：👇🏻👇🏻👇🏻

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其實屋宇署的「違例招牌檢核計劃」早在2013年9月2日已經實施，亦是霓虹招牌數量急降的原因。而根據屋宇署資料顯示，現時全港仍約有120,000個招牌， 當中大部分的外牆招牌都是違規。但要達到符合「違例招牌檢核計劃」的要求，招牌必需符合有關大小、位置、材料、結構等六項條件。現時屋宇署現正逐步清拆有潛在危險的違規招牌，目標是每年清拆1,600個，不少霓虹招牌在法例底下都需要消失。所以相信，除了「冠南華」之外將會陸續有不少傳統燈箱要面臨清拆命運！

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