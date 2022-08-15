明日戰記｜古天樂淚灑票房低開！網民獻計「1×4買飛政策」救亡

斥資額近4.5億港元、8年時間製作，被喻為香港史上「最大規模製作」的科幻巨製電影《明日戰記》於內地上畫10日，惟票房暫時卻一般！古仔（古天樂）都忍不住在受訪期間眼泛淚光：「十年付出卻徒勞無工！」。不過古仔一向多做好人好事，圈內圈外的朋友粉絲無數，不少網民齊齊「Brainstorming」為古仔獻計救亡，方法更是層出不窮！



《明日戰記》8月5日於內地率先上映，雖然被喻為香港史上「最大規模製作」，但卻更被網民狠批劇情薄弱，內地影評更只有兩星評分（五星滿分）！古仔為了跑票房亦都馬不停蹄出席大大小小的宣傳活動，惟上映9日（截至14日），票房只收約3.2億元人民幣，遠遠落後於同期上映10日收逾20億人民幣的國產喜劇《獨行月球》。難怪古仔都要犧牲色相：「凡看過《明日戰記》的都是我老婆。」！

（《明日戰記》短評豆瓣截圖）

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《明日戰記》近日於香港上畫，古仔開口，一眾粉絲為了救亡都不斷獻計。其中就有網民提議「放上網，50蚊有永久權限睇。可能賺到千萬收入，中間無成本。」、「用消費券睇！」、「不如叫古天樂開Patreon」、「1×4張飛政策，可能有2億票房！」等等。雖然救亡建議有點天馬行空，但看得出古天樂的確有一呼百應的能力，社交平台都有不少留言表示要入場支持。而對於內地影評直斥《明日戰記》內容薄弱，網民的回應一針見血：「大家睇外國科幻片都係睇特效啫，劇情都係配角！」

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《明日戰記》電影內容講述2055年的未來世界，外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，造成人類異變，空氣以及水源都受到污染，曾經繁華的都市因而荒廢，倖存人類為了生存，必須與將要「潘朵拉」決一死戰，更要面對「天幕計劃」的謎團！

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