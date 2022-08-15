威威代言密實袋送閃卡待遇好過男神？網民Carousell轉售有價有市

豬肉威威（劉宋威）因負面新聞及除口罩樣貌不似預期，人氣急跌，但連登有網民指出，最近買佳能密實袋竟送威威的小卡，更有人發現另一代言人明明是男神，卻沒有威威的周邊「待遇」。



有指威威除口罩示人之後，樣子嚇走不少粉絲 / 廣告截圖

威威「出道」後不時有負面傳聞，加上有指除口罩示人之後樣子嚇走不少「威威豬」，人氣受影響，又有「後起之秀」如楊屋道吳彥祖等街市型男出現，令威威失去獨有優勢。

有網民於連登貼出照片，買密實袋竟送代言人威威的明星卡，威威比出招牌「手指心」動作，口罩依然不離面，上面更印有燙金簽名，製作認真程度十足抽Yes! Card。

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可惜這張小卡卻未受網民喜愛，樓主表示：「以為大家樂派星夢卡已經夠好笑，原來仲有更好笑嘅」，並獲其他人附和，「見到張卡反而唔想買」、「送嚿豬肉好過啦」、「鏡仔卡都仲可以送俾人，見到豬肉佬真係唔想買」。

IG @jeffreyngai

同時該品牌的其他代言人亦被翻出，例如魏浚笙（Jeffrey）曾為同一牌子拍攝電視廣告，直至2022年8月初仍有為品牌出IG帖文賣廣告，保持合作關係。網民疑惑為何威威有明星卡，但Jeffrey反而沒有，「Jeffrey靚仔咁多點解無卡?」。

雖然威威卡慘遭嫌棄，不過在二手拍賣網則有價有市，記者發現有人在網上以$15轉售該張贈品小卡，未夠一日已經售出，相信是威威豬（威威粉絲稱呼）隔空支持偶像。

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