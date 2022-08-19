殺蟲藥廠奇招宣傳　用曱甴「小強」視覺po IG自揭心路歷程變網紅

每逢到了夏天，除了出汗之外，各種昆蟲也會大量出沒。大家遇到小強時會如何處理呢？用拖鞋打？還是用殺蟲水、曱甴屋趕盡殺絕呢？有日本殺蟲藥廠最近因為賣滅蟲產品的另類創意廣告手法而被網民熱烈討論。他們的官方Instagram竟然是以曱甴視覺po相？！



(Instagram: @earthofficialjp)

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曱甴作為人類公敵，有不少廠商都會大賣廣告重點推銷滅曱甴產品。但日本藥廠Earth製藥卻找到一個創意爆燈的方法賣廣告。當其他人都找人演家庭主婦噴殺蟲劑，他們就開了一個Instagram帳戶，以曱甴視覺上載照片分享牠的生活！

Instagram上的照片全部都以低炒極貼地的曱甴角度拍攝，亦配上曱甴的心路歷程。一起來看看這位(？)曱甴如何看世界吧！

👇👇👇即睇曱甴視覺IG Post👇👇👇

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有不少網民在貼文下留言表示Earth製藥這樣賣廣告實在是天才的想法，明明自己很討厭曱甴，但也忍不住追蹤牠的生活。每個貼文下也有不少支持曱甴，在牠遇到巨型怪物後關心牠生命是否無恙，非常暖心。

(Instagram: @earthofficialjp)

在最新的貼文中，曱甴上載了自己被人類發現，用殺蟲劑噴射的影片，雖然他狂奔逃走了，不知道他最後命運會是如何呢？

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