數碼難民｜QR Code落單好麻煩！5大麻煩位惹共鳴：使唔使畀加一先

在這個手機不離身的年代，除了電子支付可以替餐飲「埋單」之外，很多餐廳都已經引進了以「QR Code」落單，雖然說可以讓客人「輕鬆選擇」自己想吃的餐點，但相比茶餐廳伙記手寫落單而言，慢都算其次，最緊要是少卻了人與人的互動，更有網民表示：「自己落單，係咪唔使加一先！」



日前，一名台灣女網友就以侍應身份發文抱怨，指她工作的餐廳近日改成「QR Code」落單之外，結帳也需要客人親自到自動結帳機完成過程。但沒想到「新科技」反惹客人反感，除了不太願意使用，該名女網友還不停地被無辜責罵，事後已抵不著難過而提出離職，但最終被公司勸回！

原文表示：「這個真的不是我們的問題，從老闆把機器買回來的那一刻起，我們就一直被客人唸」。有網友在底下安慰原文：「辛苦店員了，一直被罵會想離開的」。

其實對於「QR Code」付款，香港網友都有在連登討論區發文抱怨，亦大致歸納出5大位，大家又有沒有共鳴？

👉🏻阿媽有咗第二個｜姜糖湧茶記打卡 姜濤侍應衫賣$180 老闆：蝕賣

餐廳「QR Code」落單5大麻煩位：👇🏻👇🏻👇🏻

+ 2

在這個流動通訊發達年代，手機確實是人類出門的必需品看完後，雖然有人認為「QR Code」落單的確有方便之處，但也提到萬一沒帶手機在身就變得不能消費。不過對小編而言，又確實有想放低手機的時候，唯一可以是自己調節，選擇一些有「人情味」的老店！

同場加映：淘寶｜578Kg傢具拆件直送多收400元運費 女事主好奇帖文反被公審

「淘寶」購買傢俬除了價錢相宜、款式眾多，運輸也變得愈來愈捷便，所以變成了不少香港人嗜好習慣。然而，運輸的選擇實在眾多，在收費上難免都會有所差異。日前就有一名香港女網友「淘寶」購買地板和傢私，除了重量十足，還需要「拆件」送上樓，所以事後被額外徵收400元費用。女事主於網上發文請教網民收費合理與否，但結果反被圍攻指不夠體恤，誤會一場！

👉🏻淘寶｜578Kg傢具拆件直送多收400元運費 女事主好奇帖文反被公審