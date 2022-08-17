淘寶︳578Kg傢具拆件直送多收400元運費　女事主好奇帖文反被公審

「淘寶」購買傢俬除了價錢相宜、款式眾多，運輸也變得愈來愈捷便，所以變成了不少香港人嗜好習慣。然而，運輸的選擇實在眾多，在收費上難免都會有所差異。日前就有一名香港女網友「淘寶」購買地板和傢私，除了重量十足，還需要「拆件」送上樓，所以事後被額外徵收400元費用。女事主於網上發文請教網民收費合理與否，但結果反被圍攻指不夠體恤，誤會一場！



（「淘寶唔開心share （中伏group) 」圖片）

事件發生於15日，香港的一名女網友就在Facebook群組「淘寶唔開心Share」發文，指在「淘寶」購買地板和傢私的貨品共重578Kg，不過由於地板的打釘木架太長而無法使用升降機，所以運輸哥哥只能先將木架拆除，再逐件搬入屋內，完事後加收400元搬運費。她不禁問網民：「你哋覺得合唔合理？」。

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雖然該名女事主表示並沒有公審之意，但網民都一面倒指她不夠體恤運輸哥哥，加上價錢相當合理，網民都認為這種小事就不直張貼於網上！也有不少網民看到帖文後，批評事主「公審」師傅的行為不當，指如她覺得價錢不合理，大可自行搬貨，亦有網民認為事主不應拍攝師傅的樣貌和搬運過程，「我係個師傅，有錢都唔幫你搬！」

（「淘寶唔開心share （中伏group) 」截圖）

但事後女事主都有回應解釋，帖文並沒有批判運輸哥哥的意思，亦不是覺得收費不合理，只是第一次遇到要拆木架和逐件搬貨的情況，亦沒有被加收搬運費的經驗才資詢網民意見：「因為未試過咁，所以出post（帖文）等大家一起公審價錢合唔合理嘅問題，冇話過唔畀司機，都知係辛苦錢，睇住大家都話畀少咗，我好好彩。」

（「淘寶唔開心share （中伏group) 」截圖）

其實在「淘寶唔開心share （中伏group)」貼文，很多時網友都會前設是「吐苦水」想圍爐取暖！所以今次而言，事主與網民都似乎不太小心。如果將帖文貼在「淘寶開心Share」可能就會有不同效果！

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