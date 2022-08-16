台灣新興洗屋師月賺過萬港幣　專住凶宅抹走邪氣　網民：躺平搵錢

通脹社會令後生仔上車置業越來越難，幾乎成為不可能的事，台灣竟興起職業「洗屋師」一職，邀請其他人收錢住凶宅幫手「洗白」，住夠一年配合地產經紀宣傳便可以拯救凶宅樓價！要入職又有甚麼要求呢？



《七月返歸》劇照

台灣最近竟興起新型職業「洗屋師」，招人入住凶宅幫手「洗白」，有免費住屋還有錢收！一名蔡姓網友近日在FB台灣凶宅買賣群組發文，誠徵職業洗屋師：「洗屋師幫凶宅、事故屋洗白，要住在凶宅1年，屋主需支付洗屋師每月4.5萬新台幣（約11,765港元）。若為重大新聞凶宅，價格另議。」

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帖文一出獲網民熱烈討論，對此蔡先生表示洗屋師入職必需符合及接受9大條件：

【1】有正當職業 / 一定要有勞健保

【2】禁止在屋內進行黃、賭、毒及違法行為

【3】每天留在家超過12小時

【4】禁止有債主上門

【5】能接受與「室友」和平共處

【6】中途違約需付3倍違約金

【7】禁止用宗教驅趕「室友」

【8】可接受異味

【9】可接受門口客廳有閉路電視

《雖然是精神病但沒關係》

蔡先生其後接受台灣媒體訪問，他稱招聘帖文在網上爆紅之後，至少收到10多人應徵，他不是中介，而是義務幫屋主找人來住凶宅。不過職業洗屋師其實月入未必有過萬港元，要視乎凶宅有幾猛，蔡先生舉例：「有個20多歲、做會計的女生在台中做洗屋師，這間屋曾有人上吊自殺，月薪是2.5萬新台幣（約6,536港元）；要領到4.5萬新台幣（約11,765港元）那種是很凶的、上新聞鬧很大的才可以。」

蔡先生也自爆同樣居於凶宅一段長時間，他期望職業洗屋師可以推動當地改革，如為凶宅洗脫「事故屋」污名、以及可以向銀行貸款等等。他強調：「凶宅真的不可怕，人比鬼可怕，窮也比鬼可怕。」

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