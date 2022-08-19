港大老鬼教你點揀Hall　孫志新多靚女啱A0　14間宿舍特色一文睇清

香港大學舍堂文化已有多年歷史，雖然一直以來不時在Ocamp季節傳出負面新聞，仍然無損Freshmen報Hall的心，熱門Hall競爭更是激烈。有校園老鬼分享自己的所見所聞，就著搏盡程度、Hall Team情況、仙制是否嚴重、易唔易報4點，新生睇住攻略就不用怕了！



其實很多HKU畢業的藝人都曾嘗試過住Hall，例如Edan呂爵安曾是孫志新堂宿生，做過組爸及玩過Mass Dance；港姐鄧卓殷就在《後生仔傾吓偈》自爆面試後成功入住施德堂，更會在Touch Camp mark實玩得的新生。

Edan（左）、鄧卓殷

有HKU老鬼網民分享自己在港大的所見所聞，揭開14間Hall的神秘面紗，為Freshmen指點迷津。想知道哪間Hall最適合自己，例如Chur的程度、Hall Team要求、大仙如何？先看看港大常用的大學術語吧！

仙（或仙制）：Senior，其後引申至舍堂舊生因資歷較深，而對新生作出不合理行為

Interhall：各Hall以隊際及院際形式比賽，有sports及cultural team兩部分

Sports team：包括Athletics田徑、Aquatics水運、Dragon Boat龍舟、Basketball籃球、Soccer足球、Hockey曲棍球、Lacrosse棍網球、Softball壘球

Cultural team：包括Choir合唱團、Drama戲劇、Debate辯論、Bridge橋牌、Band樂團

Champ fight：冠軍賽

Third fight：季軍賽

撻皮：類似Hea，態度不認真不進取

Champ：勁



👇點撃圖片看港大14間Hall有咩特色👇

+ 10

港大校園內

【1】Swire Hall 太古堂

人稱「7 Swire」，前幾年仙得滯加上太多醜聞搞到個名臭晒，以前啲人最多寸嘴，而家入得去唔係個樣中幅射就係性格有問題，入到去9成人都係三尖八角。

【2】Simon K.Y. Lee Hall 李國賢堂

直落就係campus地理位置滿分，但一向都係仙界大佬，好chur，埋到堆就玩得開心，埋唔到堆喊住quit hall都冇人送。近年頭round少咗人揀，等latecome先apply都冇問題。

Swire Hall 太古堂 / 網上圖片

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賽馬會第一學生村（一村）

【3】Starr Hall 施德堂

醜聞最多最臭朵，掉condom、打人、仙O樣樣齊。好唔好住就睇unit（每兩層男層女層為一個unit），入到差嘅準備執包袱走人都得。不過interhall成績算唔差，好多時都會見到佢哋入champ fight。

【4】Ricci Hall 利瑪竇宿舍

Starr Hall隔籬，全男hall有單人房有露台，帶女上去一流。主要sell brotherhood（但係仙），唔練波會鬧，贏唔到波更加要鬧，不嬲都係sports好勁或者識人先會入，堪稱全hall界最仙代表。啱嘅人會好啱，fm bb自己諗諗。

【5】Lady Ho Tung Hall 何東夫人紀念堂

Starr Hall對面全女Hall，近年淪為肥婆酒店，「唔係TB就係黑矮肥婆或者中輻射」。以前好仙但呢幾年得返十幾個何東人（過咗Ocamp嘅），好似呢幾年7得滯，同Ricci越走越遠。

Ricci Hall 利瑪竇宿舍 / FB Ricci Hall

賽馬會第二學生村（二村）

【6】Suen Chi Sun Hall 孫志新堂

Sell撻皮、自由、多靚女，同李兆基堂同處神枱之列。聽講啲人私生活亂，不過冇咩特別壞話，hall個名又唔失禮，好睇你鍾唔鍾意呢種生活。2021年唔知點解收咗一大堆輻射新生，但2022年reg day應該係最熱鬧。

【7】Lee Shau Kee Hall 李兆基堂

同孫志新堂並列神枱，不過完全唔同風格。年年hall application爭崩頭，多人報收得少，sell青春自由。入得去唔多唔少都識幾樣技能咁，啲人普遍都靚樣或champ。呢幾年practice密咗同慢慢chur返，入到可以試下。

【8】Morrison Hall 馬禮遜堂

本身係男hall同埋出名多gay，不過cultural team唔差，接受到gay vibe都不失為一間好hall。2022年開始好似收返女仔，reg day迴響似乎唔錯，有料有心不妨入去建立balance嘅hall culture。

Suen Chi Sun Hall 孫志新堂 / FB Suen Chi Sun Hall

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二村對面馬路

【9】St. John's College 聖約翰學院

行國際路線鍾意玩突出，國際學校>名校>一般中學，英文唔好唔使諗，唔識講中文最加分。Hall life搏盡冇用，呢度睇你第時出社會有冇將來，要好清楚自己想點，所以都係收神科多。

St. John's College 聖約翰學院 / FB St. John's College

沙宣道

【10】Lee Hysan Hall 利希慎堂

運動幾勁，間中會喺interhall champ fight或者third fight見到佢哋。聽講玩到好癲，以前比較多醜聞。

【11】R.C. Lee Hall 利銘澤堂

以前sell時政仲有hall電視台，但而家好似已經唔係嗰回事。近年開始chur，ocamp前已經仙，fm規定要join四支hall team，聽講好多人反感。比較多讀law或上faculty莊嘅人住。

【12】Wei Lun Hall 偉倫堂

全hall界最多醜聞又有過幾次命案，曾經嘅仙制大佬。而家好易入，不過好似都有唔少人想報，覺得易入可以撻皮咁住。呢幾年7咗就sell歡樂同撻皮，但好似有啲層仲有暗仙。

Wei Lun Hall 偉倫堂 / 資料圖片

沙宣道附近

【13】University Hall 大學堂

男hall同時係最神秘嘅一間hall，本身係一座好有氣氛好靚嘅古堡，主力sell時政同brotherhood，但因為冇咩人報，所以都冇乜人知係點。

University Hall 大學堂 / FB University Hall

賽馬會第三學生村（三村、龍華）

【14】四大新Hall

包括信興學院、志新學院、立之學院、日新學院，研究生同非本地生比例多，而且絕大多數year 1新生都冇資格申請龍華宿位。歷史唔長，相對hall文化亦冇咁濃厚。

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