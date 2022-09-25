10大角落生物真實身份+搞笑性格大公開　2隻企鵝原來有隻係假？

不知不覺間，角落生物（すみっコぐらし）原來已經陪伴我們十週年啦！



每隻擬人角色大多來自日常生活，這些角落生物喜歡一起躲在「不被注意的角落」，還擁有自己的故事和夢想，在軟萌的外表下意外地超有個性，他們「渴望被需要」、「常常被遺忘又怕生」、「擅長偽裝自己」，這些特質或許也能在你身邊的「人類朋友」上發現！快拿起放大鏡跟著儂編悄悄觀察，一起認識這10種「謎樣」性格。（點圖放大了解👇👇👇）

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一、炸豬排x炸蝦尾：「渴望某天被吃掉。」

「炸豬扒」和「炸蝦尾」是心靈相通的「被吃剩二人組」！他們共同的願望就是「希望有一天能被吃掉」，炸豬扒來自炸豬排的邊邊，因為太油所以被吃剩；炸蝦尾是因為太硬被剩下，最羨慕便當裡受歡迎的章魚，他們想被注意、能被需要。通常這類型的人都渴望在工作及生活中，取得一個屬於自己的位置、頭銜，希望展現出的能力可以被肯定，更想成為討人喜歡、受人在意的對象，但要小心不要因為這樣活得太累了！

二、炸魚尾：「生活充滿小確幸。」

「炸魚尾」跟好朋友炸蝦尾同樣因為「太硬」被剩下來，但兩人不同的是，炸魚尾覺得「沒有被吃掉」是一件很幸運的事！他的個性樂天、正面積極，這類型的人對生活充滿期待、也不會輕易被困難打敗！他們充滿熱情和正能量、這份情緒也可以感染身邊的人，在工作上不會拖拖拉拉、做事情非常有效率，在分組共事時，絕對會成為炙手可熱、大家都想搶的好夥伴。

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三、蜥蜴x偽蝸牛：「最擅長偽裝自己。」

「蜥蜴」其實是倖存的恐龍，因為怕被抓走所以在森林裡都偽裝成蜥蜴生活，只有他的好朋友「偽蝸牛」知道他的秘密，而偽蝸牛也不是蝸牛（？）他是「嚮往成為蝸牛」的蛞蝓，總是背著外殼假裝成蝸牛，但對自己說謊會感到內疚。這對好朋友的共同點就是「擅長偽裝自己」，他們想隱藏真實的一面、也有想成為的模樣，如果你是這類型的人，儂編建議要留些空間好好喘息，以免假裝久了、硬撐過後，最終會找不回真正的自己。

四、山：「想成為像富士山一樣強壯。」

「山」是一座小山，嚮往成為像富士山一樣強壯、還喜歡被依靠，平常會被其他小夥伴攀登。我們身邊都有這樣的山，他總是熱心助人、待人處事面面俱到，常常擔任「爸媽」一職，安頓身邊的頑皮小鬼們，其實他們內心也有脆弱的一面，平時總是照顧別人，很難展示出「也需要被照顧」的需求，如果你身邊也有這樣的英雄朋友，記得要好好關心、陪伴他的情緒。

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五、幽靈：「好擔心他們討厭我嗎？」

居住在小閣樓裡的「幽靈」，心地很善良，因為不想嚇壞別人，總是躲起來不被發現，但遇到有趣的東西會不小心大笑、發出聲音，又怕嚇到別人所以會提醒自己閉起嘴巴。你總是擔心「別人會討厭我嗎？」、「他們是不是在說我？」，不斷考慮別人的看法、害怕自己造成別人的困擾，但儂編要告訴你，快提起自己120分的自信，因為對方通常會比你想的，更加喜歡你！保持謙虛固然重要，但也別讓自省變成自卑了，你也有可能是別人羨慕的對象喔！

六、粉圓：「個性彆扭、總覺得自己沒特色。」

「粉圓」是在喝珍珠奶茶時被剩下來的，因為不好吸所以容易被放棄，夥伴數量很多、通常面無表情，喜歡模仿各種物品，其中黑色粉圓比起其他粉圓個性更彆扭。你每天上下班，跟著碌碌人海擠地鐵，時常感覺自己只是偌大世界的小小沙甸魚，抱持著「我與其他人又有什麼不同呢？」的想法默默生活著，但其實每個人來自不同背景、走過不同旅程，自然也有著不一樣閱歷，是這些打造了獨特的你，快從心態開始改變，重新發現自己的魅力。

七、裏布：「有著多功能的『便利貼小夥伴』？」

「裏布」是白熊從北方南下的行李，經常被用在不同用途，例如野餐墊、棉被、被拿去角落佔位置東西…。這種類型的「便利貼」夥伴，你一定常常在辦公室、學校分組中發現他的忙碌身影，自己的工作明明還沒做完，總是因為看起來軟弱溫和、負責任，被拜託了很多分外的任務，自己又不好意思拒絕，如果你剛好是這樣的便利貼夥伴，儂編建議你態度硬起來，學著躲開「不該你做」的項目，別搞得自己累得半死、別人又爽拿你的功勞領獎，快逃啦！

八、企鵝？：「忘記自己是誰了。」

「企鵝？」擁有睜不開的眯眯眼、不太像企鵝的黃綠色身體，腳上居然還有蹼，因為身體特徵與一般企鵝相差甚遠，甚至不確定自己是不是企鵝？只記得頭上曾有過碟子，因此每天都忙著尋找自我。這種「偽企鵝」經驗應該是大家都會經歷的時期吧！大概對自己有一定認知，但總會在達到目的、追求夢想的過程中慢慢失去初衷、忘記原本的模樣，適當的勉強自己是動力、過度的強迫小心造成反效果！

九、企鵝（真）：「是大家的好朋友代表。」

「企鵝（真）」來自南方、有著藍色圓滾滾的身體，絕對是真正的企鵝！經常到世界各地旅遊、性格友善，能成為大家的好朋友。其實只要敞開心胸、接納彼此，就算隔著朋友的朋友，也都能成為好夥伴喔！儂編建議在與人交談時，不用強迫對方接受你的觀點，尊重異己的想法、包容不同立場，也是學習良好溝通的訣竅。

十、雜草：「對生活永不放棄！」

「雜草」是角落生物中難得積極又正面的角色，善於交朋友、每天都是笑臉迎人，擁有絕不放棄的積極態度，雙腳因為是根部、可以用來走路、吸收水份，夢想是成為商店裡的花束。雜草積極又樂觀，勇於追夢還不輕易放棄，這樣的特點應該是生活中的「完美人設」，雜草除了懷抱向前的動力，他的根部也會吸收水分讓自己成長，這就是學習的重要課題之一！

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