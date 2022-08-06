美調查指「做愛這姿勢」令94%女性瞬間高潮　卻少人敢嘗試

撰文：女人我最大
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提到性愛這件事，「高潮」是不少人追求的天堂，那種腦中一片空白、渾身酥酥麻麻，有如飛升仙境的極樂快感，誰能不愛？不過，你可知道什麼姿勢，才是最能令女性達到高潮的姿勢呢？以下這份美國研究，毫無保留地揭曉了！別害羞～下滑看看吧！

85%男性相信自己曾讓床伴高潮！美研究揭露「殘酷真相」

在揭曉這個終極姿勢之前，先來看看這份研究一併揭露的殘酷事實。美國印第安那大學所屬「國家性愛與行為調查中心」調查指出，85%男性相信自己曾讓床伴高潮，然而，在1931名受訪者中顯示，若進行陰道性交，有94%男性可在性愛過程得到高潮，不過，獲得高潮的女性則只有66%，其中，「假高潮」佔了多數！

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美研究：「肛交」讓94%女性達到高潮

而這份研究也表示，在所有性愛姿勢中，最容易讓人獲得高潮的，也是最少人願意嘗試的「肛交」。眾多受訪者中，僅有25名男性、31名女性，接受另一半替自己肛交，其中卻有100%男性和94%女性可藉此達到高潮，如此高比例的數據顯示男女在嘗試「肛交」後，對於「肛交」的滿意度極高。

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心理因素影響極大！女性最容易高潮姿勢是這些

無論你是否嘗試過，可能都會很納悶為何肛交能令人如此滿足？事實上，比起生理刺激，心理因素對高潮的影響也不容小覷。這份報告指出，願意嘗試肛交的人在做愛時，本來就比較「敢玩」放得開，因此多數能達到所謂的極樂境界。

這份調查也列出所有性交姿勢中，女性可獲得高潮的比例，由高至低依序如下：肛交（31名中有94%）、口交（261名中有81%）、陰道性交（730名中有66%）、用手愛撫（199名中有64%）。最後，必須提醒各位，雖然研究顯示肛交高潮的比例極高，但願意從事的人卻極少，因此，做愛以前別忘了好好與伴侶溝通唷！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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