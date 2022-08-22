中環小巴多男MMA大混戰　香港7個最癲搭車奇人　巴士阿叔不是唯一

【小巴MMA】近日一眾男士在紅Van車廂激戰大打出手，引來圍觀路人食花生，性格急躁的香港人不時在公共交通工具上爭執，更被拍片放上網變成「奇人異事」，以下7件事你一定有印象。



8月21日晚網上瘋傳一段短片，幾名男子在中環一架紅Van內大打出手，由車頭戰到車尾。其中兩人在尾排雙人位扭成一團，另一名身穿白色背心的男子則在沿路向通道上的人揮拳，十分混亂。坐於最尾兩個單人位的乘客慘被波及，不過外面就有大批途人圍觀「小巴MMA」食花生，更不斷歡呼喝采。

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公共交通工具乘客眾多，如果有人一時忍不住發生爭執，更可能焫著司機及其他受阻的市民！這7件最經典的搭車爭執事件你又有印象嗎？

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👇點撃圖片看7件瘋狂搭車爭執事件👇

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【1】巴士阿叔事件

2006年「巴士阿叔」陳乙東搭巴士時，因被男生Elvis勸他講電話降低聲量而辱罵對方。巴士阿叔跪在座椅上以粗口大罵後排的Elvis，當中「你有壓力，我有壓力」及「未解決！」等說話更成為潮語。

【2】兩男巴士爭一女事件

2022年，一架懷疑是75X的九巴駛至樂富邨對開，兩男於下層近梯間打鬥，藍衫男子疑為白衫女事主出頭，向黑衫男連環出拳至少9次。白衣女勸兩人停手不果，最後更落車走人，剩下兩男一臉尷尬。

【3】無戴口罩掀罵戰

2021年，一名青年搭巴士時無戴口罩，被另外兩名男乘客要求他戴上。雖然有人在旁提供口罩，但男生未有理會，之後有乘客試圖撩起男生的背囊，查看他是否穿著恤衫校服被喝止，最後演變成對罵。

【4】Model搭小巴疑打尖

2018年，模特兒林凱欣搭小巴時與同車乘客鬧交，她被指上車時打尖。林凱欣在片中說道：「我係artiste嚟嘅，你覺得有咩事我就開記招」，又自我介紹及公開電話，結果收到近百個來電騷擾。

【5】一蚊雞港女小巴事件

2013年一名外貌神似陳淨心的女乘客搭綠Van時多付車資，因司機未有找續而用粗口辱罵對方。女子說話時不斷夾雜英文，如「I nevermind呀」、「我要return（refund）咋嘛」而遭網民恥笑。

【6】紅Van MMA事件

2022年，幾名男子在中環一架紅Van內大打出手，由車頭打到車尾，坐於最尾兩個單人位的乘客慘被波及。事件引來大批途人圍觀食花生，更不斷歡呼喝采。

【7】油麻地公主

2021年9月，網上瘋傳一段女子在九巴粗口鬧車長短片，女子疑因巴士關車門離站後落車未果，大罵司機不肯開門，被網民封為「油麻地公主」。事主陳女士其後向《香港01》表示，從巴士上層下來遭人堵住下樓通道，一路有高聲提醒車長要下車，惟未獲理會。不過九巴回應指，巴士駛離巴士站兩個車位事主才要求下車。

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