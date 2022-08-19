情侶MMA｜內地女暴打男友38秒！網民爆創意對白:個男話要去柬埔寨

情侶相處總有磨擦，但去到動手地步就未免太沒風度！不過今次例外，因為是「動腳」，還要「女方」主動，會不會順眼多了？日前，內地網絡就瘋傳了一則影片，一對小情侶不知何事而起了爭執繼而動武！由於過程激進，而男方則全無反抗之意，令網民充滿幻想，並設計出一堆「創意對白」，觀感大逆轉！



由影片可見，男方本來就已經坐在女方前面，豈料女方愈說愈激動，不但向男方掉擲汽水罐，更使用絕學「起飛腳」狂踩男方頭部，最莫名其妙之處是男方全無反抗之意，還對這名「暴力公主」不離不棄，令一眾途人及網民摸不著頭腦！不過有內地傳媒報道過事件起因，源於男生偷看女友手機而惹起不滿！

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據悉，影片全長近38秒，一開始便見到女生疑似在責罵男友，並向男友連環踢出3腳，其中一腳直踩頭部。該影片同日已傳到香港的各大社交網站，有人認為片中男生「弱小」欠缺男子氣概。不過很多網民都覺得事情沒有這麼簡單！「一個願打一個願捱」旁人雖然不應多加意見，但可以有無窮幻想，所以在留言有不少網民爭先為男方「設計對白」！

情侶MMA逐格睇：👇🏻👇🏻👇🏻

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雖然不少網民都有同情男生，但冷嘲熱諷居多，更為男女雙方進行對白設計。男：「我要去柬埔寨！」、男：「對唔住，輸咗你層樓！」、男：「我真係好愛佢㗎！」、女：「你受到我3腳畀你去！」、女：「還返啲錢畀我呀！」等等。不過說笑還好，但動手始終是損人不利己，如果關乎情緒問題更應該及早正視！

（屯門友 Facebook 群組截圖）

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