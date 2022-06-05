香港交通十分方便，無論住幾偏僻都好，落到樓總有一兩個公共交通工具比你選擇。相信不少市民出行的第一首選都是搭地鐵，不過講到歷史最悠久的交通工具，又點少得巴士。然而，共106條巴士線裏，並不是條條巴士走線都對乘客那麼友好，當中總有些奇怪又令人感到智障的路線設計！



近日有網名「是沒力或有心」在LIHKG上發帖，訊問一眾網民心中認為最智障的巴士走線（巴士路線規劃），其中不少愛兜嚟兜去，在同區以花車巡遊路線行走的巴士走線，都屬於位置將軍澳的佳麗。更有網民笑稱基本上所有在將軍澳行駛的巴士走線，都可歸類為反智的路線設計！

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除此之外，原來有巴士走線全程只有2.5公里，需時只是14分鐘，這條短小的71A巴士線往來大埔富亨和大埔墟站。如果在中間站上車，行路分分鐘比搭車更快，網民更指其可取之處可以話係屬於富亨和地鐵站的專屬巴士！

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雖然不少巴士線的路線設計都十分玄妙，搭起上來不但浪費時間，返工人士更可能越搭越忟。不過，其實一些多站的設計，原意或是為了方便市民，以及多老人家居住的地方。也許對你而言那條沒有用處的巴士線，會是其他人出行必不可少的交通工具喔！

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