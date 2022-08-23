Ocamp玩First Impression被公投最似毒L　大學生淚灑當場：零尊嚴

9月開學季節，身為大學生一定不少得玩ocamp（迎新營）認識新朋友。不過玩的過程就未必人人盡興，有新生在網上發文，指他玩完「first impression」後十分傷心，原來身邊人對自己的第一印象是這樣...



大學生一定不少得玩ocamp（《我的ID是江南美人》）

有時ocamp遊戲無無聊聊，組爸組媽也許只為了搞搞氣氛，但初入大學的同學仔可能會有hard feeling！一名自稱是的連登網民「Qaniit」在討論區發文表示，玩完ocamp「房game」（晚上在房間內玩的集體遊戲）first impression後，令他十分傷心。

First impression顧名思義是第一印象，男女會分開兩組各自想問題問對家，同時要為對家每一人設定代號，確保每個選項都是匿名。男生回答時要選出最符合問題答案的女生，相反女生也要選擇男生，問完所有問題之後才可以揭開選項身份。

First impression男女會分開兩組玩（《愛回家之開心速遞》）

為了遊戲更好玩，加上又是匿名，有時問題都相當尖銳，例如「邊個你世界末日都唔想同佢一齊？」、「邊個行出街最影響市容？」等。這位網民就指他在多條負面問題獲得最高票：「當被問到『邊個男仔最戇X？』、『邊個男仔最毒？』、『邊個男仔最蠢？』，同組12個女仔投票，揀同組11個男仔，我竟然以最高票數當選，嗰刻真係好灰。」

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樓主坦言自尊心受創：「咩尊嚴都冇晒仲要強顏歡笑話『haha唉預咗啦』、『haha唉好灰囉』，其實好唔開心。嗰時已經清晨5、6點個個瞓晒，但我一啲睡意都冇，跟住偷偷哋喊咗出嚟。」

樓主玩完後自尊心受創，更要強顏歡笑（《愛回家之開心速遞》）

面對樓主的經歷，一眾網民都勸他看開點，其實他不是一個人。有人分享：「寫龜背俾人話我似湯令山」、「人哋想用紅毛泥封住下體都唔想同我have sex」、「玩完呢個ocamp你應該住唔到hall，住到都比人杯葛」。雖然樓主給人的first impression一般，不過開學後re-u（reunion縮寫）都仲有得救！

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