新颱風「馬鞍」命名不止一次！周四最接近 改名同馬鞍山有關？

今日香港天文台表示，一度高空反氣旋雖然正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。但在呂宋以東海域的熱帶低氣壓卻在集結於碧瑤以東約400公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽至呂宋北部。而根據天文台預測，最新熱帶氣旋位置及路徑會直吹香港位置，預料周四（25日）最接近本港，強度達強烈熱帶風暴級別。除了直吹香港之外，今次的颱風名字跟香港也十分有淵源！



天文台4月22日下午發出的熱帶氣旋馬鞍預測路徑圖顯示，馬鞍有可能掠過香港。（天文台圖片）

其實早在1997年的11月25日至12月1日，於香港舉行的「世界氣象組織颱風委員會」第30次會議中決定，所有西北太平洋和南海的熱帶氣旋將會採用亞洲風格的名字命名。「名字庫」內共有140個名字，分別由世界氣象組織所屬的亞太地區的柬埔寨、中國大陸、朝鮮、中國香港、日本、老撾、中國澳門、馬來西亞、密克羅尼西亞、菲律賓、韓國、泰國、美國以及越南14個成員國和地區提供，目的是加強國際區域合作。

（香港天文台網頁截圖）

今次的熱帶氣旋命名為「馬鞍」，原來正正就是代表本港的馬鞍山。是由西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫帶排序出來。這個「名字庫」一共有14個國家提無名字，而香港所提供的就有鳳凰、馬鞍、珊珊、白海豚、玲玲、榕樹、萬宜、鴛鴦、彩雲，以及獅子山。除了地方名之外，還有香港專屬、有名的小動物作代表。至於今次以「馬鞍」命名，原來也不是首次，「馬鞍」分別於2004年、2011年、2016年，如計算今次（2022年），一共已用上了4次之多。

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當天文台宣布一號戒備信號「現正生效」，相信有不少香港市民都已經有無限幻想，作好準備迎接這個「風假」。除了會一邊忐忑一邊望天打卦之外，亦會有人約定腳開枱打牌。港人迎打「風假」的千奇百態總不令人失望！

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