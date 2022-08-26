韓國出生率排包尾？創新低一個家庭得0.8個B！揭當地人拒生仔原因

韓國出生率持續偏低，最新2021年數據顯示總和出生率已跌至0.81，即當地女性平均生少於一個子女。韓國重視傳統觀念及儒家思想，但出生率竟然是經合組織38個成員國之中最低，到底背後有甚麼原因呢？



韓國近日公佈2021年出生率數據，據韓媒綜合報導，總和出生率跌至0.81。2019年出生率錄得0.88，2020年為0.84，每年下跌至新低，即當地女性近年來平均生育不足一個子女。1970年代韓國家庭平均生4名子女，但50多年後卻面臨初生嬰兒不足的人口問題。

經濟合作與發展組織（OECD）38個成員國之中，韓國總和生育率排包尾，也是唯一低於1的國家。一般而言，若不靠外來移民人口生小朋友，一個國家要達到2.1才能維持平衡，避免人口下降及出現斷層。

1970年代韓國家庭平均生4名子女（《偉大的Show》）

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英國牛津大學人口問題研究所早在2016年預言，如果韓國出生率持續低迷，2134年當地人口即將跌穿1,000萬（2020年人口達5,178萬），直到2750年韓國人更會絕種。為甚麼韓國的出生率會如此低？4個社會現象都令當地男女生育意願減低。

👇點撃圖片看4個社會現象令出生率低迷👇

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近年不少韓國年青人都以「3拋世代」、「5拋世代」自嘲，即是指因為生活的壓力，而先後放棄戀愛、結婚、生子、人際關係及買樓，的確是不少人面對的苦況呢。

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