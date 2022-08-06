農曆七月玩塔羅牌隨時撞邪？一文看清塔羅禁忌　一日能算幾多次？

【塔羅牌禁忌／鬼節／農曆七月】不能讓別人碰牌、不能在室外算牌、不能使用二手牌、塔羅牌是一種邪術？諸多禁忌，究竟是真是假？



在1997年的3月17日，台灣有一名成績優秀的中三學生墜樓身亡，死亡時身上帶著自己的照片，與一副塔羅牌。當時這單新聞轟動全台灣，有人認為是不幸墮樓，而友人覺得是課業壓力過大，算牌時又得到不好的結果，因而尋短。似乎從那個時候，某種耳語與流言便悄悄流傳開來……

【圖輯】鬼節鬼月、家人過世、月經期間都不能占卜嗎？一文看清塔羅牌使用禁忌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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二手牌、他人碰牌、朋友代買的牌，通通不行！？

「帶著塔羅牌輕生」，在當時，使得原本就不是太大眾化的塔羅牌蒙上了一層神秘的面紗與陰影，眾多傳言因應而生。他人碰過的牌，甚至別人使用過的牌，通通不能再用了嗎？這也未免太嚴格了。要知道，塔羅牌只是工具；雖然跟刀劍武器與球拍一樣，用得久愈順手；但也不會因為換了一副牌，準確度就下降了。至於他人不能代買塔羅牌？當然也是一則薄弱的謠言了。

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一天只能算一次，否則能量會塔羅牌被吸光！？

這樣說的話，那麼以占卜為業的占卜師們都是如何維生的呢？其實以塔羅牌占卜，只需要精神穩定、情緒放鬆、集中注意力，潛意識自然會引領你得到最準確的結果。至於塔羅牌只是項工具，並不是什麼巫術道具或禁忌咒術，當然也不會消耗你的內在能量，更遑論「榨乾了」。只要你專心致志地從事某種行為，舉凡繪畫、寫作、唸書或下棋，時間久了當然會累，這是正常的現象。

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逢魔時刻／月事／鬼月／家人過世不能進行塔羅占卜！？

逢魔時刻（おうまがとき），又稱大禍時（おおまがとき），即黃昏時刻。此時天色漸暗，晝夜交錯，在日本文化中被說是會遭逢災禍，或是容易遇到魔物（妖怪、幽靈）的時刻。相信很多接觸過命理、神秘學或動漫作品的人都曾聽過「逢魔時刻」這名詞；大概為晚上11點到凌晨1點、及黄昏5至7點左右，普遍認為不適合問卜或算命，否則會招來惡靈和被詛咒云云。

還有，正逢月事，月經來潮的女性不能進行占卜，家裡有人過世，此時進行塔羅占卜也會帶來不詳的影響。以上這些謠言傳得繪聲繪影，讓人信以為真；其實都是子虛烏有的怪談。月事來的女性不能占卜，跟不能進廟的規矩一樣是性別歧視；家人過世對占卜也並無影響關係。甚至有人說鬼月不能占卜？千萬不要信以為真啊！

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沒有墊塔羅牌的黑布，放床鋪地板占卜可以嗎！？

一般而言，黑色是最能聚集能量的顏色，因此普遍占卜師都會將黑布墊在桌上，再進行洗牌與占卜的行為。除此之外，還能避免塔羅牌被桌面髒污弄髒的情況（當然你的布也要定期清洗就是了）。若你沒有黑布，用深色的布甚至乾淨的白布都可以；在床上進行塔羅牌占卜，或在地板上也是沒問題的。但平面務必乾淨平整，才能使你洗牌與切牌時順順利利，也不會傷到塔羅牌喔！

占卜好麻煩，開牌儀式與主牌／牌靈是真有其事！？

進行塔羅牌占卜，只需要塔羅牌就行。沒有如坊間課程或專業書籍中說的，一定要繁瑣複雜的小道具不可：找方位、劃結界、焚香、點燃蠟燭或香薰精油；擺放水、銅板、劍的象徵物、念珠、水晶、十字架；唸咒語、做手印、貼符咒、準備祭品——這些都太浮誇了。占卜者的確可以放置讓自己心神沉澱的物品，但完全不強制，放太多也會擠壓到洗牌空間與桌面的整齊。

至於開牌儀式與主牌／牌靈（Main card），信者恆信，不信者也相安無事。塔羅牌本身已經盛載了該有的內涵，單就78張牌，以足夠表達它想表達的意思。沒有繁雜儀式和神秘氣氛，也無損於塔羅牌占卜的本質。

最後總結：坊間的塔羅牌迷信，幾乎都是謠言（蓋章）。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】