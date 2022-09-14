睇恐怖片可減肥！女星實測被嚇90分鐘消耗405Kcal　遇喪屍最消脂!

世界上有兩種人，看恐怖片的人和不看恐怖片的人。不看恐怖片的人大多都是因為不喜歡那種緊張、心跳不止的感覺。但有日本節目最近就介紹到，原來看恐怖片竟然有助減肥？！



看恐怖電影竟然有減肥效果（《○○によると》）

日本綜藝節目《○○によると》最近在節目中介紹到英國西敏大學（University of Westminster）研究小組發表的論文，當中講到看恐怖電影竟然有減肥效果。看一套恐怖電影（約90分鐘）消耗的卡路里甚至超過慢跑30分鐘！

國士館大學體育學部的教授須藤明治博士表示，看恐怖電影時，人會縮起身體、大聲尖叫；進入興奮狀態，心跳就會加快，因而消費卡路里。所以在生活中加入恐怖體驗，説不定就能有效率地消耗卡路里。《○○によると》節目組就找來兩位女藝人，村上佳菜子和村重杏奈做實測，用各種方法嚇她們，期間以智能手錶記錄她們的心跳和消耗卡路里。

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首先，節目在試身室中設置了數個身穿和服的假人，再用假拍攝爲由將村上佳菜子引導到試身室。將她一人留在試身室後，其中一隻「假人」在這時就衝向她，令村上大聲尖叫跑走，心跳率更瞬間由80飆升至過百。被鎖在試身室内無處可逃的村上心跳率最高升至112，若以90分鐘換算就能消耗340.2卡路里。但節目組不會就這樣罷休，他們決定在走廊裏派一班喪屍追殺村上。她奪足狂奔令心跳率升至111，換算至90分鐘總共消耗332.1卡路里。

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節目組轉換目標，以HKT48前成員村重杏奈。這次他們為村重安排了一位喪屍助手，把她關進試身室後，喪屍助手就突然轉身向她撲來，工作人員更直接關燈。被喪屍及黑暗籠罩的雙重恐懼襲擊，放聲尖叫的村重心跳率竟飆至135，換轉至90分鐘則能消耗388.8卡路里。節目組再接再勵，讓一班喪屍襲擊村重乘搭的的士，司機又很壞心腸地打開車窗讓喪屍們伸手至車内，嚇得村重縮在前座與後座之間的地上。最終心跳率達138，消耗卡路里高達405！

（《○○によると》）

節目實測結果顯示搭的士遇到喪屍是最有效減肥的減肥方法，其次就是喪屍助手、會動的「假人」，效果最微的則是在走廊遇到喪屍。作爲一個普通人，相信大家很少機會會遇到喪屍、長時間被追襲。不過，節目同時也公開了消耗最多卡路里的恐怖電影TOP 10：

【第十位】《錄到鬼》

【第九位】《德州電鋸殺人狂》

【第八位】《死亡習作》

【第七位】《午夜靈異錄像》

【第六位】《猛鬼街》

消耗最多卡路里的恐怖電影TOP 10（《○○によると》）

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【第五位】《恐懼鬥室系列》

【第四位】《異形》

【第三位】《驅魔人》

【第二位】《大白鯊》

【第一位】《閃靈》

最有效減肥的是經典電影《閃靈》（《○○によると》）

當中第一位的《閃靈》更是可以讓你消耗相當於慢跑30分鐘的卡路里，實在令人意外。喜歡看恐怖片的大家不妨可以試試這個減肥方法是否真的有效。若你平常不看恐怖電影，但又想減肥，或許這是培養新興趣的大好機會？……

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