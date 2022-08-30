日電車再現「持刀男」乘客憂被砍狂奔　疑犯遭圍捕驚揭爆笑真相

去年萬聖節，日本東京發生一宗無差別斬人及縱火的事件。兇手身穿DC漫畫《蝙蝠俠》小丑（Joker）角色標誌性紫綠色西裝犯案，令18人受傷。日前當地又再有電車發生「持刀男」的騷動，令乘客嚇至雞飛狗走。警方將疑犯帶回警署調查時就發現，原來他的身份不簡單！



（YouTube：@日テレNEWS）

2021年10月31日萬聖節，日本東京都京王線特急列車上一位身穿《蝙蝠俠》中小丑角色裝扮的24歲男子服部恭太揮動接近30厘米長利刀，斬傷多名乘客、縱火焚燒車廂。事件當時轟動日本，讓市民的警戒程度大幅上升。今月26日晚上6時左右，東京大田區穴盛稻荷站附近一架京急機場線的列車，因爲出現「持刀男」而引起騷動，令列車需要緊急停止，乘客落荒而逃。警察隨後了解事件審問疑犯時，就揭出他的驚人身份……

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案發當時有乘客看到「持刀男」後便立刻操作緊急門旋塞打開車門，令列車緊急停止，其他乘客則逃往其他車廂。警方接報趕往現場，雖然事件發生時正正是人們下班回家的繁忙時間，但沒有出現任何傷者。而且逮捕「持刀男」被捕時亦非常配合，直到將他帶回警署了解錄口供時才發現，原來整件事都是一個誤會？！

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原來這位50多歲的「持刀男」其實是一位壽司師傅，他只是不小心將工作用的刀跌在地上，卻引起乘客騷動。根據警方和京急的回應，這位師傅因爲將會轉職場，打算先將工作刀具帶回家。但他當日因爲喝了一點酒，所以坐電車時睡着了。在迷迷糊糊之間發現自己坐過站，手忙腳亂地站起來時，就不小心令布袋裏面的刀具滑落；這才引起了乘客們的騷動。

2021年轟動日本的電車小丑斬人縱火案犯人（YouTube：@ANNnewsCH）

多間日媒報導事件後，有不少網民表示相信當時乘客會有這麽反應是受到早前發生的無差別斬人案影響，才會在恐慌下沒有好好確認情況就按下緊急停車、逃走。不過另一方面，亦有網民表示壽司師傅也應該要用比較穩固的容器裝刀具，而且不應該明知自己要帶刀還喝酒。還好這次事件中沒有人受傷，但真是擺了一個很大的「烏龍」啊！

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