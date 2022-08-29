荃灣新記冰室轉攻日本福岡開分店　港式裝修招牌芝士撈丁唔見影？

新記冰室兩間分店先後結業，網民以為只剩荃灣一間之際，原來餐廳已選址九州福岡開店！正在試業的日本分店將招牌豬頸肉芝士撈丁及港式茶記風味帶到日本，網上更有傳推出限定Menu！



新記冰室尖沙咀店已在2020年結業（資料圖片）

新記冰室的名物「豬頸肉芝士撈出前一丁」是不少人至愛，雖然尖沙咀店在2020年因加租離開香檳大廈舊址，2022年8月旺角分店亦結業，令很多食客大呼可惜，不過餐廳竟被發現在日本開新舖！當地有網民在九州福岡發現新記，招牌與香港總店一樣採用紅綠配色，「新記冰室」字體亦相同，另外加入港式磁磚花紋，充滿懷舊感。

日本新記牆外有兩幅大型插畫，分別畫上大家在吃芝士撈丁的畫面以及獅子山下的新記，與香港的傳統茶記格局十分不同。日本官網顯示，新記的招牌是「香港元祖芝士撈麵」及「港式奶茶」，另外有蛋撻、菠蘿包、三文治等等，亦有傳會加入日本限定美食，包括意式奶凍、自家製檸檬批，今次也是新記第一次衝出香港在海外開分店。

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根據其日本分店官網資料，日本分店暫時仍在試業中，並非天天開門，營業日子及時間要參考官網最新公佈。而官網Menu中顯示，正式開業前只供應部份輕食，想在日本吃到芝士撈丁的話可能就要再等一下。就在福岡開分店事宜，《開罐》正向荃灣新記冰室了解。

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