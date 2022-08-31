海洋公園/迪士尼/九巴/嘉頓請人！ 9月勞工處11個招聘會一文睇清

還是在為找工作而煩惱嗎?各位，工作機會又來了!於9月1號開始，勞工處將一連舉辦多個不同類別的招聘會。招聘會亦會有符合不同年齡層人士應徵，不論你是青少年或是中高齡人士，都梗有一份適合你。即看看有沒有你心儀的職位啦!



近日，勞工處於其網頁刊登了，於9 月份將舉行的招聘日，當中有不同大型公司主題招聘日，例如海洋公園、迪士尼、PUMA、九巴公司、嘉頓等。內裡亦有列出不同行業的招聘日，例如醫療業、建造業、飲食業、零售業等職業，而不同行業均會在不同區設置招聘日。

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若大家對招聘日的職位有興趣，就要記得帶有效身份證明文件(非香港永久居民身份證持有人另須帶備有效簽證身份書或護照)、近照、有關學歷以及工作證明，方便大家在現場辦理求職申請啦！但要提提大家，因為每個招聘日的面試名額有限，記得要預先打去所屬招聘日的電話預約左先好過去呀！

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以下我們亦為大家整理了11個招聘會的詳請，快點看看有沒有適合你的職位啦！

1.嘉頓有限公司招聘日

日期: 2022年9月15日 (星期四)

時間: 下午2:00至下午5:00

地點: 勞工處「青年就業起點」（旺角） 旺角朗豪坊辦公大樓42樓8-11室

職位:50個在職培訓空缺（包裝員、生產員、凍倉生產員、倉務員(成品)、供應員），月薪$12,000 - $16,500，另有勤工獎，廠車接送等福利

預約/查詢電話:2382 1310

2.PUMA香港招聘日

日期:2022年9月13日 (星期二)

時間:下午2時至下午5時

地點:勞工處「青年就業起點」（旺角）旺角朗豪坊辦公大樓42樓8-11室

職位:11個Assistant Executive Merchandising (Contract)、店務員、兼職店務員在職培訓職位空缺

預約/查詢電話:2382 1310

3.香港寬頻網絡有限公司招聘日

日期:2022年9月1日 (星期四)

時間:下午2時至下午5時

地點:勞工處「青年就業起點」（旺角）旺角朗豪坊辦公大樓42樓8-11室

職位空缺:10個客戶服務助理在職培訓職位空缺，全職月薪$14,000-$16,000

預約/查詢電話:2382 1310

4.元朗就業中心招聘日

日期:2022年9月8日 (星期四)

時間:下午 2 時至下午 5時

地點:勞工處元朗就業中心天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401室 (近輕鐵天悅站)

職位空缺:合約三A級病人服務助理 (住院病人服務),合約三B級運作助理 (住院病房服務), 合約三A級行政助理(病房)

預約/查詢電話:3692 5750

5.觀塘就業中心 – 海洋公園招聘日

日期:2022年9月6日 (星期二)

時間:上午 10 時至下午 12 時，下午 2 時至下午 4 時30分

地點:勞工處觀塘就業中心

觀塘鯉魚門道12號東九龍政府合署5字樓多用途室(港鐵觀塘站D4出口，觀塘法院大樓側)

職位空缺:水上設施營運一/二/三級專員,遊客服務主任 I/ II (水上樂園),水上設施營運大使,小食亭監督 (水上樂園),廚師 (水上樂園),水吧服務員 (水上樂園),收銀員 (水上樂園),助理餐廳經理...

預約/查詢電話:2372 9188

6.建造業招聘中心招聘日

日期:2022年9月6日 (星期二)

時間:下午 2 時至下午 5時

地點:勞工處建造業招聘中心九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1期1座35樓3507-3512室

職位空缺:各類建造業空缺

預約/查詢電話:34283303

7.展翅青見-運輸及工程技工招聘日 (九龍巴士)

日期:2022年9月6日 (星期二)

時間:下午2時至下午5時

地點:勞工處「青年就業起點」（旺角）旺角朗豪坊辦公大樓42樓8-11室

職位空缺:在職培訓職位空缺包括技術訓練生(汽車機械及電器)、技工助理(汽車機械/電器/車身修理/輪胎)、兼職站務管理員(合約制)...

預約/查詢電話:2382 1310

8.飲食業招聘中心招聘日

日期:2022年9月7日 (星期三)

時間:上午 10 時至下午 1 時，下午 2 時至下午 5 時

地點:勞工處飲食業招聘中心長沙灣東京街西3號庫務大樓2樓 (港鐵南昌站A出口)

職位空缺:各類飲食業空缺

9.零售業招聘中心招聘日

日期:2022年9月6日 (星期二)

時間:上午 10 時至下午 1 時，下午 2 時至下午 5 時

地點:勞工處零售業招聘中心長沙灣東京街西3號庫務大樓2樓(港鐵南昌站A出口)

職位空缺:各類零售業空缺

10.東九龍就業中心 - 社會服務職位專題招聘日

日期:2022年9月6日 (星期二)

時間:下午 2 時半至下午 5時

地點:勞工處東九龍就業中心九龍協調道3號工業貿易大樓1樓 (港鐵啟德站B出口，Mikiki商場對面)

職位空缺:平安鐘服務熱線中心 – 服務專員**,運作助理**,兼職家務助理**,兼職長者照顧員**,系統技術員,服務助理 (編號 : CRS/DSTT/SA/L)**,支援服務助理 (編號: RSD/GSA/L),支援服務助理 (編號: SASHCC/GSA/L),兼職服務助理 (編號: EHCCS/PT-SA/L)...

預約/查詢電話:2338 9787

11.東涌就業中心招聘日(迪士尼)

日期:2022年9月7日 (星期三)

時間:下午 2 時至下午 4時半

地點:勞工處東涌就業中心新界大嶼山東涌逸東邨逸東商場2樓211A號舖 (近逸東邨巴士總站)

職位空缺:顧客服務主任,清潔員,房務員,訂房部文員,廚師,西廚,餐廳主管,物業管理主任,技術員,助理技術主任,助理管業主任...

預約/查詢電話:3428 2942

仲有更多的招聘會以及詳請可以參考勞工處站:https://www1.jobs.gov.hk/0/tc/jobfairs/

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