恒大新生特刊激似李居明運程書　同學親揭製作內幕：校長勁玩得

開學日就嚟啦!不知各位FM 們有沒有需要測測開學運程呢? 接近開學日，有很多不同的大專院校都會出版屬於該學校的新生特刊，讓新進校的FM可以透過刊物，更加認識自己的院校。最近香港恒生大學學生會編輯委員會亦出版了一本搞鬼新生特刊，同坊間運程書非常相似，連同學都覺得「見到都好運啊」。《開罐》訪問了負責編製此特刊的恒大同學仔，為何今次會「咁大膽」，揾該校校長何順文做封面?



2022年恒大新生特刊 (圖片由受訪者提供)

李居明虎年運程書 (網上圖片)

新生特刊封面用了香港恒生大學校長何順文的大頭相作為書本的中心C位，而圍繞校長的字眼無論用色還是編排都與李居明的運程書激似，玩味十足。而且特刊並非「虛有其表」，封面上寫的各個小題「放學去邊好、今日食咩好」、「廣源住Hall攻略」、「學習生活懶人包」、「恒大名係係燒雞真唔真」等，內頁是真有其文，不是「齋吹」，而且細看內頁各個版面，都加入了不同的古典風格和元素來介紹學校裡的一點一滴，例如為人熟悉的遊戲魚蝦蟹、通勝內裡的宜忌，春牛圖等等，甚至於刊物排版上採用了古時由右至左閱讀的方式。

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《開罐》記者訪問了恒大編委的內閣成員，他們表示將新生特刊設計成運程書，其實都只是大家突發奇想而想出來的。他們真心希望新同學能擁有一本既能幫助他們認識校園又有趣的特刊，「好睇又好使」，更會想好好保存的新生特刊。他們亦表示院校老師對於新生特刊都感到十分有趣，連作為封面主角的何順文校長都沒有介意他們以他的照片作封面，「冇點P圖佢都冇介意」，甚至向他們索取10本自己的「著作」。

看到這本有校長「加持」的新生特刊，有不少同學表示「開運必備」，亦有同學表示「校長仲勁過李居明啊」，不知大家又覺得這本新生特刊怎樣呢?

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