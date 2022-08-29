政府工｜9月截止6份筍工　月薪18K起頂薪57K　有份DSE學歷+零經驗

8月份政府不同部門都推出多份超級政府工，雖然ACO（助理文書主任）和CA （文書助理）已截止申請，但尚有部分工種在九月初才截止，有些最低要求DSE學歷兼無需工作經驗。《開罐》集合了6份門檻不算高的政府工，有衞生署/運輸署/民政署等多個部門，當中5份都是公務員合約，對政府工有興趣要留意了。



【1】衞生署—中醫藥助理

衞生署近日招聘中醫藥助理，雖然是N仔約，但月薪有$23,330另加約滿酬金，主要執行文職職務，不過需有中藥學士學士，若有一年相關經驗則可優先考慮。

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【2】郵政局—郵務員

郵政局招聘郵務員，即使屬於公務員級別，但對學位沒有要求，只需DSE 五科考獲第2級或以上成績，而且亦無需工作經驗，應屆DSE畢業生就可以申請，月薪更達35K。👉超級政府工｜郵政署郵務員頂薪35K DSE學歷、無需學位和工作經驗

【3】民政事務總署—二級聯絡主任

民政事務總署聘請二級聯絡主任。不但是公務員合約，而且無需學位和工作經驗，月薪更高達57K！👉超級政府工！民政署請聯絡主任 DSE學歷+無需經驗 月薪26K-57K!

【4】運輸署—二級考牌主任

運輸署招聘二級考牌主任，負責主持路試，申請人不需有相關經驗，但要有4款車牌及接受工作訓練，即睇薪酬及其他要求！👉政府工丨運輸署二級考牌主任月薪達45K 需有這些車牌/無危駕記錄

【５】政府資訊科技總監辦公室—二級電腦操作員

政府資訊科技總監辦公室亦刊登招聘二級電腦操作員。申請人無需持有電腦或IT相關學位，只需DSE五科有2或以上同等成績就合資格申請，獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。👉公務員政府工｜資科辦請二級電腦操作員 DSE五科合格月薪高達32K

【６】衞生署—牙齒衞生員

香港近年流失不少醫護，衞生署也長期人手短缺，尤其是「牙齒衞生員」。該職位是公務員合約，暫時全年招聘，頂薪點高達$38,595，不過要合乎一個資格，有興趣的朋友可看看入職要求！👉公務員政府工｜衞生署請牙齒衞生員全年招聘 負責洗牙月薪17-38K

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不論是公務員還是短期的N仔職位，政府工一向薪金較高，是時下不少年輕人的心儀工作。但政府工又是否適合你呢？投考公務員以至政府工時，又有甚麼考慮因素？

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