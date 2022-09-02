陳柏宇簽唱會「升旗」成90後回憶　熊仔頭訪問搞笑KO：邊有咁快呀

陳柏宇日前接受YouTuber熊仔頭「熊館」系列訪問，被問到多年前的「90後集體回憶事件」、在簽唱會上疑似起生理反應一事，陳柏宇大方搞笑回應「升旗」傳聞，獲網民大讚夠坦白。



陳柏宇、熊仔頭（YouTube @FHProductionHK）

陳柏宇作客YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」宣傳新歌《命盡頭》及新專輯，熊仔頭在其短片系列「熊館」都會與嘉賓聊天，他竟問到：「咁我唔客氣問條最想問嘅問題，我92年出世，所有90後嘅回憶，你應該知我問邊條㗎啦！」

陳柏宇猜中簽名會疑似有生理反應一事（YouTube @FHProductionHK）

熊仔頭問完都表示淆底，但陳柏宇反而猜中簽名會疑似有生理反應一事，更大方回應當年情況。2009年陳柏宇在大埔舉行新碟《Close Up》簽唱會，他獻唱《你瞞我瞞》時下體懷疑腫脹，疑似「勃起」近兩分鐘，更被歌迷拍片放上網。片段點擊率短時間內破30萬，更有人二次創作《你瞞我瞞》歌詞為《你扯我扯》。

陳柏宇當年被指下體腫脹，疑似「勃起」近兩分鐘（YouTube影片截圖）

陳柏宇回答熊仔頭：「我覺得我冇嘅，冇理由喺個咁嘅場合『扯旗』係會唔知。（條片）有啲詭異係扯完又收返埋，唔同角度又扯又收返埋，邊有咁㗎？」雖然熊仔頭一開始反駁「有冇咁勁呀」，不過他也認同「一個正常嘅男人一定feel到。」

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陳柏宇的健身教練兼好友Kinson亦現身說法，熊仔頭指陳柏宇「吹噓到自己本身Size都好勁」，Kinson直指不少學生都有向他求證過事件，他笑道：「我都維護住佢嘅，咪話『誤會嚟，佢冇咁勁』！」

（YouTube @FHProductionHK）

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熊仔頭短片一出即登上YouTube香港熱門影片，不少網民都大讚陳柏宇是隱藏的高質歌手：「咩都肯講，呢排唔紅都唔做情歌，希望香港人會識欣賞其他音樂，唔好淨係識聽佢唱情歌」、「好欣賞佢份人咁真咁豁達，同埋堅持自己信念唔隨波逐流，咁多年都冇變」。

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