「細龍太」花6位數改名網民聽完唔記得　25個名人真名你記得幾個?

「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）「脫無」後過檔開電視做主持，自爆花6位數改名為陳思圻的她，卻被網民指連她原名都差點不記得，還是《愛回家》「細龍太」最有入屋。其實不少名人的暱稱或舊名太過深入民心，甚至令本名也差點被遺忘。



「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）最近主持開電視選美節目《Summer Girls》，她透露自己近來改名，新名由一位姓陳的高人所取，「佢係世界唯一命名學博士。」網上資料顯示，姓陳又是「命名學博士」的人只有堪輿家陳咢魁，他亦負責幫羅子溢（原名羅仲謙）及楊茜堯（原名楊怡）改名。

陳咢魁收費不便宜，陳思圻自爆花了6位數費用，她表示：「圻字意思係諸侯分割土地，有唔同邊界，意思係我想做各行各行都會有人幫，都會百花齊放。」

陳思圻因飾演「細龍太」入屋 / 《愛回家之開心速遞》

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雖然新名十分有寓意，不過網民就表示連她原名陳偉琪都差點不記得，即使陳思圻已經「脫無」，還是對《愛回家之開心速遞》的「細龍太」最有印象。其實有25個名人的暱稱或舊名太過深入民心，甚至令本名也差點被遺忘。

👇點撃圖片看25位差點被遺忘本名的名人👇

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