韓國先生2022出爐　37位爆肌型男白色底底極震撼　邊個係你心水？

韓國先生選舉2022結果出爐，37位美男型男之中，由28歲現職足球員的金希元（김희원 ）奪冠。不過比起得獎結果，網民更留意的是一眾參賽者無論宣傳照及官方社交平台都只穿白色底底示人，形容是福利時間。



韓國先生2022得獎者（MISSOSOLOGY）

2022年韓國先生（Mister International Korea Pageant）昨日（8月31日）舉行決賽，最終選出冠軍1名、亞軍兩名、季軍3名及殿軍兩名。冠軍由28歲現職足球員的金希元（音譯，김희원 / Kim Heewon）奪得。

今次選舉一眾參賽者除了外表有型，主辦單位更安排他們只著上白色底底拍照，簡直是大派福利。37位肌肉Oppa風格各有不同，以下為大家逐個認人及附上IG帳號，有興趣的話就要快點Follow了。

👇點撃圖片看37位韓國先生👇

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韓國先生2022得獎名單

冠軍：16號金希元（音譯，김희원 / KIM Heewon）

亞軍：12號金裕秀（音譯，김유수 / KIM Yousoo）

13號李龍宇（音譯，이용우 / LEE Yong Woo）

季軍：34號金鎮旭（音譯，김진욱 / KIM Jin Wook）

30號柳秉恩（音譯，유병은 / YOO Byeong Eun）

25號洪錫鎮（音譯，홍석진 / HONG Seok Jin）

殿軍：33號金尚勳（音譯，김상훈 / KIM Sang Hun）

18號李元榮（音譯，이원영 / LEE Won Young）

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