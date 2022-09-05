政府工｜中西區民政處行政助理月薪26K　有學位+1年工作經驗即可

【公務員/政府工/民政事務總署/行政助理】各區民政事務處相繼請人，中西區民政事務處最近就招聘行政助理，持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，並有1年工作經驗就可以申請，月薪有26K。快點看看有甚麽要求吧！



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這次的職位屬於N仔合約，中西區民政事務處行政助理入職要求申請人香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，符合語文能力要求，並有一年行政或項目管理的工作經驗即可。職責包括提供一般行政及管理支援，例如籌備項目、資源及檔案管理、蒐集和分析統計資料及編寫報告等等。

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【政府工/ 公務員/ 政府新聞署 /招聘】政府新聞處最近刊登招聘請負責美術設計的助理新聞主任，申請人只需要滿足4個入職條件其中一個就合符資格，無需工作經驗亦可以無需證書、學位，月薪30K起！👉👉👉乞食科救星！政府新聞處請美術設計助理主任 無需經驗頂薪達57K!