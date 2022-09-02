乞食科救星！政府新聞處請美術設計助理主任　無需經驗頂薪達57K!

【政府工/ 公務員/ 政府新聞署 /招聘】政府新聞處最近刊登招聘請負責美術設計的助理新聞主任，申請人只需要滿足4個入職條件其中一個就合符資格，無需工作經驗亦可以無需證書、學位，月薪30K起！



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助理新聞主任屬於公務員職位，主要職責是在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責美術設計及正稿製作，如宣傳資料、書刊、展覽設計等等。申請人只需要符合以下A、B、C、D其中一個入職要求就合符資格，月薪由30K起至高達57K！

👇👇👇即睇助理新聞主任（美術設計）要求及待遇👇👇👇

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助理新聞主任職位截止申請日期是2022年9月15日（四）晚上11時59分，有興趣的就要儘快申請啦！

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【政府工/ 公務員/ 郵政署/ 郵務員/ 鐵飯碗/ DSE】郵政局現刊登招聘郵務員，即使屬於公務員級別，但對學位沒有要求，只需DSE 五科考獲第2級或以上成績，而且亦無需工作經驗，應屆DSE畢業生就可以申請，月薪更到達35K。👉👉👉超級政府工｜郵政署郵務員頂薪35K DSE學歷、無需學位和工作經驗