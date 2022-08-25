超級政府工｜郵政署郵務員頂薪35K　DSE學歷、無需學位和工作經驗

【政府工/ 公務員/ 郵政署/ 郵務員/ 鐵飯碗/ DSE】郵政局現刊登招聘郵務員，即使屬於公務員級別，但對學位沒有要求，只需DSE 五科考獲第2級或以上成績，而且亦無需工作經驗，應屆DSE畢業生就可以申請，月薪更到達35K。



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郵政局郵務員屬公務員職位，會按公務員試用條款受聘三年，其後或可獲考慮長期聘用。主要職責包括執行郵局櫃位職務，保管現金及可轉讓庫存品，並分揀各類郵件、記錄郵件的收發送遞等等。只需要DSE或會考五科考獲2級同等或以上成績（當中包括中英文科），並在《基本法及國安法》測試得到合格成績便合乎資格申請。

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郵政局郵務員職位的截止申請日期是2022年9月7（三）下午5時正，有興趣的要儘快申請啦！

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【醫管局/ 屯門醫院/ 殮房服務員】除了政府各局釋出低門檻筍工之外，醫管局亦刊登職位空缺招聘殮房服務員。這職位對學歷並沒有要求，申請人能講流利粵語，書寫中文，閱讀及明白簡單英文，並個性樂觀成熟即可，月薪更23K起！👉👉👉醫管局殮房服務員月薪23K起 負責接收及搬運屍體 須符合3大條件