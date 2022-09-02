政府工｜消防處請消防員月薪23K-33K　DSE五科合格+要通過5個測驗

【政府工/公務員/消防處/消防員】消防隊長(行動)是長年招聘職位，不過消防員則不定期請人。近日消防處刊登請消防員招聘，而且列明職位涉行動或海務，想未來工作可以救人救火就要留意。



該職位是紀律部門的公務員級別，是屬於鐵飯碗，婚後可申請宿舍。在學歷要求上雖然只需DSE五科合格，但要通過能力測驗、模擬實際工作測驗、視力測驗，能力傾向筆試，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，難度相當高，少點智力和體力也不能。

👉00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做！

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

👇👇👇即睇入職要求及截止日期👇👇👇

+ 2

同場加映：政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

【公務員/紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。早前宣佈公務員劃一加薪2.5%，香港6大紀律部隊的薪酬待遇亦全部更新！有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。

👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬