即食麵之父安藤百福　曾身無分文吃牢飯　沒有躺平終發明雞汁拉麵

倒入熱水，等待黃金三分鐘，就能享用一碗熱騰騰又香噴噴的即食麵，解決了當今社會忙碌人們的一餐，即食麵文化的誕生徹底影響全世界的飲食文化，而即食麵始祖就是日清食品的創辦人——安藤百福。為了傳達這偉大的發明及歷史的推動，日清食品以安藤百福誕辰100週年為契機向日本紀念日協會登錄3月5日為「安藤百福之日」。



發明即食麵的企業家

本名吳百福，1910年3月5日出生於日治時代的台灣嘉義廳，因父母離世早，由經營和服店的祖父母撫養長大，在幫忙店裡生意時燃起了做生意的想法，22歲便成立了自己的織品公司，甚至進軍大阪，但事業未能一帆風順。

縱使受二次世界大戰的影響失去了事務所和工廠，他也沒有放棄希望，努力開拓新的事業，卻被懷疑逃稅吃牢飯。出來後在大阪華銀的邀請下就任理事長，沒想到這個信用組合破產倒閉，他終於身無分文了。

就算是悲慘人生，他的意志也沒有被打敗，在失去所有的同時他發現「吃」比任何東西都重要，因而研發了即食麵。

日清傳奇，即食麵始祖

安藤百福自己搭了小屋，開始構想即食麵並立下目標：

1. 好吃

2. 料理簡單

3. 能長期保存

4. 便宜

5. 安全衛生



經過長時間的研發及信念的堅持，終於成功完成世界第一即食麵「雞汁拉麵」，很快地就熱銷於全日本，之後更外銷美國，造成全球轟動。

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只有日清能夠超越日清

雞汁拉麵上市13年後安藤雖已61歲了，卻再次驚豔全球，他在通過美國市場視察時發現東西飲食的差異，激發了他開發杯麵的靈感，成功讓杯麵揚名國際。

可是他仍舊不滿足於當下，91歲時宣布要做「宇宙日本食」，他親自參與計畫，研究無重力下也能吃即食麵的方法，終於在2005年7月成功向人類證明日清即食麵是可以飛出地球蔓延到全宇宙的。

藤百福享年96歲，即使走到了生命的盡頭，也無法澆熄他對開發產品的熱情，更因他對產品的執念，我們才能繼續品嚐即時的美味，這項劃時代的發明正如他說的「食足世平」，吃飽了再上路吧！

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