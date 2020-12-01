飲食熱話｜即食麵加牛奶變豚骨拉麵？3大暗黑食法加呢款醬都得…

最近一名台灣網友在Dcard發文，分享自己吃即食麵的獨特方法，引起不少網友也想嘗試看看，還釣出許多即食麵的其他吃法，一起來看看。

▼即食麵3大吃法（按圖看清👇👇👇）

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即食麵加牛奶

該名台灣網友表示，自己會在即食麵裡先放點小零食，再倒入牛奶，並稱這樣的吃法「好吃」，他還分享小訣竅是「我把冰牛奶加下去，溫度就剛好不用吹涼」，許多網友說「看起來好好吃」、「想嘗試」，也有已經吃過的網友表示「找到同類」、「其實不錯吃」、「湯底直接用牛奶」。其實之前有Dcard網友實測，即食麵加牛奶吃起來會有「豚骨拉麵」的口感，非常美味。

即食麵加布甸

「即食麵加布甸」的吃法其實已流傳一段時間，雖然有許多網友認為這種吃法應該會拉肚子，但也有網友實際嘗試，表示一開始把布甸剁碎在湯裡，看起來有點噁心，但等到湯完全融入布甸，就會飄出一股甜味，吃起來其實滿好吃的，「真的是很有意思的味道」，不過也有網友表示「太甜了，吃幾口就不想吃了」。

甚至星座專家唐綺陽也曾在直播中挑戰這種吃法，她驚訝表示「甜甜鹹鹹」的口感不錯吃，並點出重點是「布甸要剁碎碎的配湯吃」。

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即食麵加花生醬

YouTuber「那個女生Kiki」之前就曾分享即食麵的特殊吃法，她吃一口加上花生醬的即食麵，大讚「滿搭的」，有網友留言推薦「就很像麻醬麵的感覺」、「搭花生醬就變成雙醬麵了」，但也有網友不敢嘗試「加甜的感覺很怪」、「有點怪怪的料理」。

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