專訪｜港女舞蹈家將AR融入編舞　曾跳到骨裂也不放棄：用生命表演

西九文化區於9月、10月期間，邀請本地及亞洲舞蹈藝術家，創作多場結合實體與數碼的舞蹈表演《Phygital D》。這次表演參與者不乏年輕人，當中包括本地藝術家譚之卓。她是《Phygital D》內其中一個重頭舞蹈節目《加速次元》的導演及編舞。

「我們都是用生命來跳舞。」譚之卓說。她9歲開始習舞，2019年在香港演藝學院舞蹈系畢業。跳舞絶對難不到她，她卻「捨易取難」做編舞家，「我不想被別人控制著。」



圖為西九文化管理局提供

「你要行去觀眾度先，再邀請觀眾同我哋一齊行入黎…」個子不高的譚之卓，在台前指揮若定地說。

譚之卓Zelia來自湖南，「我細個時學下山水畫，但山水畫只能表達空間。」9歲才第一次接觸舞蹈，學習國際標準舞，一跳便愛上。「舞蹈是最能讓我體驗到身體，能讓我感受到在這有限的生命裡面，真誠的活著。」她一踏上舞台，便下定決心要成為一個舞者。即使曾跳舞跳到受傷甚至骨裂，都仍然堅持跳舞。從事IT的父親知道女兒熱愛舞蹈，明白她對跳舞的熱情，更支持她來香港演藝學院修讀舞蹈。

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圖為CCDC提供

將科技融入舞蹈中

Zelia於演藝學院修讀的時候便開始創作舞蹈電影，嘗試以科技融合技術，因她覺得技術能打破身體界限。「我發現身體除了傳統的訓練外，在技術的環境中會激發出很多潛力。」但她坦言香港在這方面的資源與課程相當缺乏，因而她常常要自己上網尋找不同資源，參加網絡課程來增加這方面的知識。

近年，她一直於舞蹈和技術鑽研，研究動態捕捉和虛擬舞蹈，她更曾獲邀演出著名瑞士編舞家Gilles Jobin的虛擬舞作，今年也獲邀前往德國參加Tanzkongress 2022舞蹈年會，向科技和舞蹈之間的融合再行前一步。

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圖自西九文化管理局

由舞蹈員變編舞家

在習舞的過程中，她發現自己更愛編舞。「編舞可以唔洗被人控制住跳舞，可以根據自己想的去跳，表達自己想表達的意思。」而這次西九的舞蹈節目《加速次元》，就是由她來導和編。她說這次的作品結合了投影、動態捕捉、擴增實境等不同的技術，在現實和虛擬之間遊走。

「這次大家會感受到AR的技術，透過手機的AR應用程式，跟舞者一同進入虛擬的遊戲世界。」當大家到不同的位置亦會於手機中看到不同的風景，途中大家會有所屬的化身出現於投影中，「大家可以感受自己與自己互動。」

《Phygital D:加速次元》

日期：9月8日（四）至9月11日（日）

地點：西九文化區藝術公園自由空間細盒

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