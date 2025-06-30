蔡瀾離世｜4大威水史曾紅到去日本　曾任《舌尖上的中國》總顧問

蔡瀾離世｜著名美食家、香港四大才子之一蔡瀾於6月25日安詳離世，享年83歲。蔡瀾一生都與佳餚美酒為伴，回顧他歷年來事跡，其實十分威水，90年代已在日本做飲食節目！



👇點撃圖片看蔡瀾飲食界威水史👇

【1】日本《料理鐵人》評審

1993年曾為日本富士電視台美食節目《料理鐵人》擔任評審，蔡瀾曾在FB分享，參賽廚師到最後一刻才知道材料，他則品嚐了霜降牛肉、龍蝦及如柚子一樣大的法國鵝肝。

蔡瀾表示：「廚藝高超的盡量保持原味，不肯亂加東西，但自信不足的名廚就拚命以更高貴材料配製，用了大量松茸、黑菌、白菌、雲丹、魚子醬；簡直是膽固醇百科全書。」他更帶來一瓶干邑送菜，獲其他評審欣賞。

【2】《舌尖上的中國》總顧問

蔡瀾是《舌尖》總顧問之一，入選的美食要符合4個標準。「健康」，滷煮食物不適合在節目中出現；「真實」，食物本身已好吃和有傳承，不用特意起名；「相對日常」，即大多數人能吃得到；以及要「解饞」。

【3】開餐廳、搞飲食生意

90年代中開始進軍飲食業，推出過「暴暴茶」、「暴暴飯焦」等食品。2018年更把墨爾本著名的勇記越南粉秘方帶到中環開店。

【4】做埋YouTuber

2020年開設YouTube頻道「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」介紹美食，兩年時間已超過16.5萬人訂閱，成績不俗。