90後山系OL熱愛穿旗袍行山 單身狗享受Me Time：過30歲就唔會著

撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-07-10 07:00

疫情下無法傲遊世界，港人惟有上演「美女郊遊遊」，穿著大熱瑜伽褲，往山澗打卡到處走。香港山系YouTuber Kata卻對𣄃袍情有獨鍾，每逢假期，她最愛在運動服外套上一件薄薄的短旗袍，頭上結個蝴蝶結，塗上亮麗指甲油，化個靚妝就往山上跑。 自稱「旗袍行山少女」的Kata，眼見著身邊朋友一個個結婚生仔，今年27歲的她驚覺女人青春有限︰「過30歲我就唔會咁著，趁依家留個紀念，就放膽去做。」

（鄭子峰攝）

行山打扮哲學

炎炎夏日35度，Kata與記者徐徐行上雞公嶺。儘管山路陡峭，Kata卻步步輕盈，轉眼到達第一個小山頭。記者遠遠落後，只看得見她頭上那萬綠叢中一點紅的蝴蝶結。

（鄭子峰攝）

世人眼中的奇裝異服行山LOOK，總有人留言攻擊，說她不顧安危博宣傳，她不以為然。「你問我點解扮到咁靚去行山，我問返你，點解唔扮靚呢？我唔係要取悅人，都係自己開心啫，而且我又唔會阻到人。」Kata說，打扮與行山，兩者其實無衝突，最重要衡量自己體能和做好足夠準備。香港高難度的山如大東山、三大連走、大嶼兩極等她都一一征服過，不少還是穿著旗袍或裙子去的。

山上自我對話，覺得好療癒︰「如果遇到問題自己解決咗，滿足感會放大100倍。」（Kata IG）

香港最令她難忘的山峰



唯一令她猶有餘悸的是位於黃竹角咀的鬼手岩，她總共行過4次，每次都幾乎耗盡生命。最誇張試過因為同行朋友的狗中暑，令她們被逼意外在山上過了一晚，所以每當聽見有人要行鬼手岩，Kata都不禁為對方擔心︰「我會問佢做足功課未，千萬唔好輕視呢條路線。」

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+ 4 + 4 + 4

高跟鞋與運動鞋

假日穿旗袍行山，平日她當回OL，穿短裙踏高跟鞋，在辧公室見客，但對山上自由空氣總思思念念，於是下班後又跑行山解癮。「返工靈魂好似唔屬於自己咁，只係一粒社會嘅齒輪。」上班是生存，上山才是生活，她未有能力將興趣發展成正職，唯有繼續上班賺錢支持興趣︰「買Gear（裝備）、受傷睇醫生，樣樣都係錢，都好貴㗎。」

（Kata IG）

山的緣份由此起



回顧愛上「山」的時刻，Kata小時候跟親戚宿營，夜晚玩「摸黑行山路」。小孩摸黑就驚叫，她反而愛上四周只剩下蟬鳴鳥叫，一呼一吸都帶著泥土和樹葉的氣息，「我覺得自己完全融入進去。」

山，有種獨有的魅力，讓她看事物都套上一層濾鏡。「前幾日喺公司見到一條毛毛蟲我都大叫，但喺山上見到我反而會停低望吓，覺得佢哋好可愛。」

她覺得經常行山，就算只有腳踏在青草上，對大自然來說始終是一種人類的侵害︰「我有時會做山徑維修、植樹等義工活動，當係一種傷害自然嘅補償。」（鄭子峰攝）

一個人原來都可以盡興

一班人行山可以互相照應，挑戰高難度的山峰，但Kata常常獨自去郊遊或跑山。她說，一個人行山是意志考驗，尤其看到前路難行時︰「行到中途，腦入面會有兩把聲，一把叫你停低，反正都無人見到，另一把叫你繼續行。完成到（路程）就好似完成咗件人生大事咁，呢份辛苦令你感受到生命嘅重量。」

她的YouTube頻道「KATA在山」有2.8萬個訂閱，主要分享在香港行山的點滴 （鄭子峰攝）

一個人行山，一個人慶祝生日，她試過生日「毒自」去露營。「屋企從來唔慶祝節日，我係一個極度無儀式感嘅人，女仔生日想收花，我寧願你送棵樹畀我。」Kata的浪漫是有人陪她上山，一起完成16小時的行山路程。

在上山見到別人有朋友或伴侶在旁，沒拖拍的她坦言也羨慕。「我都想拍拖，不過無人追。」上一次拍拖是3年前，至今一直單身。Kata享受自己的「Me Time」，她相信若緣份到了，自然會找到那個和她並肩走上山的人。

同場加映︰父親節專訪｜廖啟智次子廖文信感恩爸爸會道歉 謹記父病榻前一句

廖啟智（智叔）3月28日因胃癌病逝，終年66歲。在他的安息禮拜中，兩位兒子用口琴吹奏《友誼萬歲》一幕，令人鼻酸。但原來這個「演出」，除了是次子廖文信對爸爸演藝事業上致敬，也包含了兩父子之間的情義。



在觀眾眼中，智叔是真智者，好演員；在23歲的廖文信眼中，他是一個說話不多，卻會跟兒子說「對不起」的慈父。「我好感謝佢做咗我爸爸。」



文信今年將渡過首個爸爸不在的父親節。今天對爸爸離世已釋懷的他，娓娓道來他跟智叔的生活點滴。

廖文信（左）和哥哥廖文哲（右）在安息禮上用口琴吹奏《友誼萬歲》悼念父親。（資料圖片）

難忘的口琴吹奏

智叔在《無間道II》中飾演黑幫成員倪雄，殺死幾位已反目的兄弟後，在埋屍現場用口琴吹奏《友誼萬歲》的一幕震撼人心，也成為文信最欣賞他演出的電影情節。那場戲原本是安排智叔食煙，但他發現用口琴吹《友誼萬歲》更有諷刺命運的意境，於是親自向導演提出修改劇本。

廖啟智在電影中吹口琴的經典一幕震撼無數觀眾。（《無間道II》劇照）

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同場加映︰鄧嘉傑曾入TVB捱到灰 裸辭拍YouTube出海幫人尋失物︰貼錢都開心

人生在世，誰不想活得開心？「快樂」兩字易寫，現實卻是大多數人都被奔波勞碌的生活掩埋，生活意義早已忘卻。28歲的鄧嘉傑Simon曾經因為追夢而墮入庸碌的漩渦，最終裸辭做YouTuber幫人在海中找失物，反而讓他重拾快樂。

（歐嘉樂攝）

Simon大學讀攝影，卻對演戲抱有一腔熱誠，畢業後膽粗粗去參選港男，開啟了藝人生涯。出道不久已有可觀收入，拍幾日廣告可得到5位數報酬，他從此開了眼界。然而幾年下來，Simon多數只接到模特兒工作。錢，賺到了，演員夢卻越來越遠，年少氣盛的他於是毅然報名TVB藝員訓練班，從頭做起。

Simon在《18年後的終極告白》劇中飾演男主角林朗生少年版，花一整日練習大結局中一幕懺悔戲份（《18年後的終極告白》劇照）

苦捱2年 鬥志已被磨滅透

簽約做TVB藝人錢少、休息時間少、工作量大，Simon形容2018年入TVB像進了少林寺般辛苦︰「工作好忙，最誇張係48小時無瞓覺。經常都要凌晨開工，自己搭的士去荒山野嶺出外景，但計落月薪長期都係得4位數，係貼錢打工。」大台工作機會多，但每次拍攝都不見樣、不露名，只見到手腳或者做背景那模糊的人影，這就是Simon的日常，無疑是消磨意志，卻又被束縛於「夢想」兩字無法抽身。在TVB的2年時間，他印象最深是在《18年後的終極告白》中飾演男主角林朗生少年版（成年版由譚俊彥飾演），這是他演過第一個有名有姓的角色。當時花了一整日時間練習大結局中一幕懺悔戲份，只是因為糾結要哭還是做其他表情，但這也是極少數真正享受工作的時刻。

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