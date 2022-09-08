袁國勇確診防疫KOL戴兩個口罩最經典　網民：物競天擇你係要中招

袁國勇確診新冠肺炎，網民指作為政府專家顧問應該對抗疫相當謹慎，沒想過「防疫KOL」都會中招。雖然袁國勇提出的防疫建議未必人人受落，但大家都認同他不經意的搞笑，為疫情兩年多帶來樂趣。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診新冠肺炎，他對上一次公開現身是8月31日有關物業管理的活動，分享他由禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。袁國勇更在論壇上展示與衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮的合照，祝他「早日康復」。

有網民得悉袁國勇確診後表示：「我估袁國勇都會成日自己睇下屋企啲喉，同埋樓上樓下啲打直打橫傳播風險，但係咁都中。」網民更指他抗疫以來的言行都十分搞笑，為大家帶來樂趣，以下7件事你又有印象嗎？

👇點撃圖片看袁國勇7件奇聞👇

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【1】兩個口罩thx

2022年初北角楓林花園出現垂直傳播，袁國勇到場視察後表示Omicron空氣傳播能力好強，建議市民可戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力，有網民笑指與戴兩個Condom無分別。

【2】物競天擇你係要過身

2021年底，袁國勇曾說過通關條件之一是必須推高疫苗接種率，「如果唔肯打針，對唔住，物競天擇，你係要過身。」

【3】幫自己打針

袁國勇2021年3月到訪疫苗接種中心，在傳媒面前幫自己打BioNTech疫苗，手勢超純熟。

【4】示範自己檢測

袁國勇亦親自示範過如何正確「撩鼻」及「撩口水」，可能因為撩得太深，令他控制不到表情，照片最後在網上瘋傳。

【5】鴨嘴口罩

2022年初袁國勇到黃大仙豪苑一座視察，期間戴上中間打橫對摺的立體口罩，十分似鴨嘴。

【6】衣著似卡通片主角不變

疫情嚴重期間袁國勇經常出現公佈最新情況，結果有眼利網民發現他每次都著同一件卡其色衫，他曾說過衣着事宜由太太包辦，自己亦只鍾情一款，加上長時間工作要方便，結果擁有多件相同款式及顏色的衣服，即使每日更換也看不出來。

【7】第一時間去視察

雖然袁國勇在抗疫期間爆出不少奇事，但一有地方出現傳播他便去現場視察，其實相當盡責。

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