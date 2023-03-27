港女大學生未婚大肚親家談婚事　未來奶奶要求驗DNA　媽媽一句KO!

年輕情侶情到濃時未必做好安全措施，「搞出人命」更時有發生。近日有香港女大學生在討論區分享，跟男友不小心搞出人命有孕，雙方都打算承擔責任結婚更見彼此家長，怎料未來奶奶竟提出過分要求：要驗DNA！



《BB來了》劇照

有香港女生近日在DCARD發帖文，文中指她跟男朋友都是大學四年級學生，感情一直穩定，也有打算未來會結婚。怎料樓主近日發現自己有身孕，經雙方一輪考慮後，他們最終決定將BB生下來，並畢業後結婚，樓主更表示家人一開始接受不到，但最後也尊重和支持他們。

樓主指兩家人近日相約見面食飯，起初未來奶奶和老爺態度也良好，但及討論婚事，「佢哋居然提出要我驗DNA」。樓主透露當時男朋友也表現錯愕，「我阿爸阿媽聽到緊係黑晒面」，更問對方是何用意，怎料對方家長竟答「如果問心無愧會驚驗DNA？」

Dcard截圖

樓主媽媽聽罷立刻起身拉走她，而男朋友當時也有追上來表示會跟家人講清楚。不過樓主媽媽卻認為，對方父母這樣對待自己女兒，即使他日過了門，也不會好受。樓主坦言現在正處僵局狀態，未知下一步該怎樣走，上網求網民拆解。

《香港愛情故事》劇照

不少網民對樓主經歷深表同情，認為樓主即使嫁了也未必幸福，大部分網民都不贊成樓主這頭婚事，「佢咁問得，都唔expect佢哋會對你好得去邊」、「佢老豆老母根本都睇你唔起」、「當住人哋爸媽咁…即係話人哋個女唔檢點」、「你男朋友屋企有唔有錢？係咪驚人謀身家?」，有過來人在留言分享類似經歷，說現在女兒已經十一歲，後來分手自己一腳踢，好不容易捱過這麼多年，坦言兩人連書也未讀完，温提對方生下來會面對相當大壓力，「無父母無工人幫，匆匆就過左10年，除非你往後都係念住有份工得過且過就算，否則呢個時候生BB對你往後人生會有好大影響」，叫樓主三思。未知大家又有沒有任何建議給樓主呢?