混血肥仔｜分居後未正式離婚　了解對象唔算出軌？香港大律師咁答

YouTuber混血肥仔（曾達恩Tommy）去年被指偷食女主持丁丁，並與太太芊蕙子（Luby）簽署分居協議書。近日混血肥仔桃色事件被再次炒熱，有網上流傳指混血肥仔在2025年12月31 日，被英國法院被裁定「Assault by beating」（毆打）罪成，有網民怒指混血肥仔偷食再家暴。昨晚（17日）混血肥仔拍片交代一切，首次正面回應過去一年有關於出軌、家暴及撫養權等的指控，更稱雙方對分居協議書有不同解讀，並以為分居後認識其他人不算出軌，言論再一次引起爭議。

其實在分居期間未正式簽紙離婚，若結識其他對象，在香港法律上有沒有問題呢？《開罐OPENER》去年曾就此問題向大律師請教，大家即回帶看看大律師點講。



YouTube@混血肥仔 影片截圖

澄清分居後才了解其他對象

混血肥仔昨日在其YouTube頻道《混血肥仔》上載題為「交代一切」影片中，談及被指出軌一事。他澄清與芊蕙子分居後才了解其他對象，透露工作愈來愈忙，爭吵亦愈來愈多：「呢份分居協議書，我哋雙方喺後期有唔同嘅解讀，呢點我係做得唔好嘅。自從上一份工作開始，工作越嚟越忙，我哋嘅爭吵都越嚟越多。去到2024年2月，我哋開始討論離婚嘅問題。當然當中部分係有WhatsApp記錄，都有面對面嘅爭論。去到6月尾7月頭，大家口頭上同意討論分居協議書嘅內容，大致認為喺呢一刻大家嘅婚姻已經完結。」

兩人離開「啱Channel」後移居英國

強調沒有外間指「打女人」

他直言之後幾個月，與芊蕙子一直有仔細討論細節，至於為何會認為雙方有不同的解讀，混血肥仔表示：「對方可能認為，就算我哋大家已經口頭協議咗離婚，喺分居期間了解其他對象，都算我出軌。我會認為，大家都已經同意分居，我唔算出軌。點講都好，我覺得我處理呢件事係處理得唔好嘅。」

此外，他也提及並拿出二人的「分居協議書」及「法庭判詞」等法律文件，更強調自己並非外界所指的「打女人」，只認大家激烈口角後都衝動地用手指篤大家肩膀，並且互相推撞。他亦澄清自己從來沒有打算放棄兩名子女。

網上曾流傳混血肥仔與丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳

網民就混血肥仔的回應大多負評，並認為分居不等於離婚，「分居唔係離婚， 咁簡單都理解唔到定係又想昆人？」、「在香港和英國，即使簽署了分居協議，在正式離婚令（Decree Absolute/Final Order）生效前，法律上仍屬婚內狀態。與他人發生關係通常被視為「不忠」（Adultery）」，「咩邏輯？當人白痴架😂分居就係分居，離婚就係離婚」。

去年中有越南YouTuber拍下與兩位女士吃飯的情況，地點在室外，而混血肥仔及丁丁竟突然在後面路過，更大讚丁丁靚女。（YouTube@ 越南 酒哥）

分居後識男仔／女仔法律上算不算出軌？

那其實在香港，分居後未離婚，是否可以認識／交往其他對象呢？根據香港的婚姻條例，分居契約即雙方以合約契據形式達成的分居協議，有關契約可自行擬訂。該協議可指定分居時期、雙方如何處理子女事宜（如有）和配偶及 / 或子女之贍養費提供等。

在香港若已簽紙分居，在未正式簽紙離婚前結識其他伴侶，在法律上又有沒有甚麼需要考慮，《開罐OPENER》去年曾就有關問題請教大律師陸偉雄。陸大狀表示，分居協議書生效後，雙方便開始各自生活，因此在分居期間即使結識伴侶亦「無可厚非」，而雙方正式申請離婚亦需要分居滿一年或以上，而若果有其中一方在冷靜期間決定復合，雙方在離婚決擇產生分歧下，則需要分居兩年或以上方能申請離婚手續。而分居期間應已跟對方協商財富分配、子女撫養權、贍養費等等問題，因此在分居期間即使有其他伴侶，亦不會影響法律上判決的結果。